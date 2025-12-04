Inicia construcción del Hospital de Mascotas en Juan Díaz, se espera inauguración a mediados de 2027

Presidente Mulino da primera palada del Hospital de Mascotas, una inversión de 14.1 millones de balboas

• La obra, que estará lista para mediados de 2027, ofrecerá servicios veterinarios completos y de bajo costo, con una capacidad proyectada de 95,000 atenciones anuales para perros y gatos.

(04/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La construcción del Hospital de Mascotas, considerado una de las obras más esperadas por la ciudadanía, ha iniciado formalmente en el sector de Costa Sur, Juan Díaz, con miras a su inauguración a mediados del año 2027. Este proyecto representa el cumplimiento de una promesa de campaña del presidente de la República, José Raúl Mulino.

El acto de la primera palada se realizó este miércoles, donde el mandatario cedió la acción a la Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino. El evento contó con la presencia de ministros de Estado, autoridades municipales y más de 80 mascotas invitadas.

Inversión y Alcance Social

El proyecto fue adjudicado a la compañía Construction Management Group (CMG) a un costo de 14.1 millones de balboas, constituyendo una inversión dedicada al bienestar animal y la salud pública. El presidente Mulino afirmó que la obra es un paso hacia «un Panamá más humano, más responsable y más solidario», y destacó que ofrecerá una solución a muchas familias de bajos recursos que no pueden costear la atención veterinaria adecuada para sus animales.

Con una ubicación estratégica por su accesibilidad, el hospital contará con una capacidad operativa significativa para atender a la alta población de animales domésticos. Se calcula que más de 181,000 mascotas en los distritos de Panamá y San Miguelito serán beneficiarias directas del centro.

Servicios de Salud Animal y Capacidad Operativa

El nuevo hospital público veterinario ofrecerá una amplia gama de servicios que incluyen: consulta externa, urgencias, cirugía, hospitalización, rehabilitación, imagenología, laboratorio y morgue.

El centro ha sido diseñado con la capacidad de ofrecer:

• Consultas: 8 consultorios y 18 médicos diarios, proyectando una capacidad de 240 consultas por día, lo que se traduce en un estimado de 95,000 atenciones anuales para perros y gatos.

• Cirugía: Cuatro quirófanos dedicados a cirugía general, más un quirófano para la atención inmediata de emergencias.

• Hospitalización y Esterilizaciones: Capacidad para albergar un estimado de 40 animales diarios por cubículo y un servicio de esterilizaciones.

Formación de Talento y Generación de Empleo

El presidente Mulino recalcó que el Hospital de Mascotas también servirá como un espacio vital para la formación de futuros veterinarios especializados en la atención de perros y gatos. Actualmente, Panamá carece de este tipo de facilidades, obligando a los estudiantes a realizar sus prácticas en ambientes no especializados. «De esta manera, estaremos contribuyendo al desarrollo de talento especializado en el país y le daremos oportunidades a los jóvenes», manifestó el mandatario.

Además del impacto en la salud animal y la educación, se estima que la construcción y operación del centro generarán alrededor de 1,200 empleos, contribuyendo significativamente a la economía nacional.

Durante el acto, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, anunció que ya se avanza en la construcción de un segundo Hospital de Mascotas en la ciudad de David, provincia de Chiriquí.

En el evento también estuvieron presentes el ministro de Salud, Fernando Boyd; el Secretario de Metas, José Ramón Icaza; el alcalde del Distrito Capital, Mayer Mizrachi y la Gobernadora de la Provincia de Panamá, Mayín Correa.

