Inicia nueva temporada agrícola en el Centro de Custodia y Cumplimiento Residencia Femenina

(6/Jul/2023 – web) Panamá.- Con la siembra de 100 plantones de plátano, 600 de yuca, cuatro parcelas de guandú, tres de maíz y dos de tomates se dio inicio a la nueva temporada agrícola en el Centro de Custodia y Cumplimiento Residencia Femenina (CCCRF), fortaleciendo el huerto para un futuro proyecto de autogestión respetuoso con el medio ambiente.

Arístides Salas, agrónomo del CCCRF, indicó que la idea es ampliar el cultivo de productos para lograr una mayor producción, con miras a establecer bajo los estatutos reglamentarios una huerta autosostenible que beneficie a las adolescentes con el aprendizaje necesario para el buen manejo de la tierra, sembrado, cosecha y a la vez con la ingesta de alimentos saludables en la dieta diaria.

La granja también cuenta con sembradíos de aguacate, mango, ají verde pimentón, granadillas, pitahaya, fruta de pan, guanábana, hierba de limón, cúrcuma, pepino y plantas ornamentales, entre otros rubros. “Continuaremos sembrado más variedades alimenticias, medicinales y decorativas ya que la idea es aprovechar el terreno que tenemos para encaminarnos hacia la autogestión”, prosiguió Salas.

Trabajar la tierra nos ayuda a despejar la mente, a la vez nos forma en un nuevo oficio que no conocíamos tan a profundidad, es algo que me gusta mucho ver como he aprendido a colocar la semilla, sembrar los plantones, regarlos y el proceso del cuidado y cultivo”, señaló una de la jóvenes implicadas en el proyecto

Fuente/Foto: Mingob