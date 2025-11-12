Iniciativa panameña: Campamento UTP STEM gana premio mundial del WEC por su poder de convocatoria

La UTP lidera la equidad de género en ingeniería: Campamento UTP STEM reconocido a nivel global por el WEC

• El reconocimiento, otorgado durante la Semana Mundial de la Energía, celebra la colaboración intersectorial de la UTP y su contribución al desarrollo de la transición energética en Panamá.

(12/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- Una iniciativa educativa de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) ha sido galardonada por el Consejo Mundial de Energía (WEC, por sus siglas en inglés) durante la Semana Mundial de la Energía, celebrada en Panamá en octubre de este año.

El proyecto, denominado Campamento UTP STEM (Campamento Tecnológico para Jóvenes en STEM), fue reconocido con el Premio Comunitario “Convocatoria por el Bien Común”. El galardón distingue el excepcional poder de convocatoria intersectorial de la iniciativa y su contribución al desarrollo del sector energético.

“Nuestro proyecto fue una de las cuatro iniciativas seleccionadas a nivel mundial, de entre 50 postulaciones, compitiendo con proyectos de Austria, Francia y Alemania en la misma categoría”, señaló la Dra. Jessica Guevara, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la UTP y una de las coordinadoras.

Fomentando la equidad de género y la transición energética

El Campamento UTP STEM, liderado por las doctoras Jessica Guevara y Vanessa Quintero, nace con el objetivo de motivar a jóvenes de los últimos años de educación secundaria a formarse en las diversas áreas de la ingeniería. La iniciativa busca incrementar su participación e impulsar la equidad de género en las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

A la fecha, el programa ha capacitado a más de 175 estudiantes de undécimo y duodécimo grado de distintas provincias del país. Esta iniciativa educativa se alinea con el lema global del WEC, “Humanizando la energía”, al fomentar el trabajo en equipo, el pensamiento creativo y la comprensión del papel de la energía en el desarrollo social.

Los jóvenes participantes tienen la oportunidad de realizar proyectos prácticos en torno a la energía solar, eólica, biogás y movilidad eléctrica, con el acompañamiento de mentores de la UTP.

“El éxito del Campamento UTP STEM demuestra que la energía más poderosa es la del conocimiento compartido. Nuestros jóvenes son la energía del futuro, y su talento evidencia que Panamá puede liderar, desde la innovación y la cooperación, la transición energética”, afirmó la Dra. Guevara.

La categoría del premio, “Convocatoria por el Bien Común”, celebra a los miembros que promueven alianzas entre la academia, el gobierno, las empresas y la comunidad, generando valor compartido y fortaleciendo la transición energética. La iniciativa contó con el respaldo del WEC Panamá, CEMCIT AIP, SENACYT y empresas del sector eléctrico como Celsia, Naturgy, ENSA, Enel, EISA e IPSA.

