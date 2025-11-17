Panamá: Comisión Nacional de Salario Mínimo inicia análisis para nuevo ajuste

Gobierno, empleadores y trabajadores negocian el salario mínimo en Panamá



• La comisión tripartita analizará variables como el costo de vida y la situación económica actual de Panamá para buscar un ajuste equitativo del salario mínimo.

(17/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), instaló este sábado la mesa de la Comisión Nacional de Salario Mínimo. Esta instancia tripartita, que reúne a los sectores trabajador, empleador y gubernamental, tiene como misión analizar la situación económica y proponer de manera responsable las nuevas tasas salariales que comenzarán a regir a partir de enero de 2026.

Conformación de la Comisión Nacional de Salario Mínimo

La creación de la comisión y la designación de sus miembros se oficializó mediante el Decreto Ejecutivo No.12 del 13 de noviembre de 2025, dando cumplimiento al Artículo 21 del Decreto de Gabinete No.249 de 16 de julio de 1970, Orgánico del Mitradel.

Representación Sectorial

La mesa de diálogo para la revisión del salario mínimo se conforma de la siguiente manera:

• Sector Trabajador: Representado por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI).

• Sector Empleador: Integrado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).

• Sector Gubernamental: Compuesto por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Criterios de Análisis y Agenda

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, destacó que el análisis del ajuste se llevará a cabo con «prudencia y sensatez», enfocándose en la realidad económica que atraviesa el país. La titular señaló que esta mesa busca un diálogo sincero para proyectar un salario justo sin generar falsas expectativas.

Las reuniones ordinarias se desarrollarán en la sede central del Mitradel. La comisión ha programado un total de nueve encuentros ordinarios, cada uno con una duración de seis horas, para abordar variables cruciales como: salarios de mercado, costo de vida, nivel de inversión, empleo y la situación económica general del país. A diferencia de ciclos anteriores, la entidad ha decidido no realizar giras regionales.

Actualmente, el salario mínimo promedio en Panamá se sitúa en 636.80 dólares mensuales, con variaciones que dependen de factores como la región, el tamaño de la empresa y la actividad económica específica.

El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con el diálogo de consenso, buscando lograr un ajuste que promueva la justicia social y laboral para todos los trabajadores.