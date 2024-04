Instituto Smithsonian participa en la 9ª Conferencia «Our Ocean» en Grecia

El Instituto Smithsonian presentará un nuevo programa de Resiliencia Marina e Insular

(18/Abr/2024 – web) Panamá.- El Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) forma parte de la delegación estadounidense que asiste a la 9ª Conferencia «Our Ocean» (OOC) en Grecia del 15 al 17 de abril. Esta participación refleja el compromiso del Smithsonian con «Nuestro Futuro Compartido» y la promoción de decisiones globales informadas por la ciencia.

Fortaleciendo la Ciencia para la Conservación Marina

En la novena edición anual de la Conferencia, que en 2023 se celebró en la ciudad de Panamá, el Smithsonian se enfocará en expandir las colaboraciones científicas necesarias para respaldar de manera efectiva la conservación de la biodiversidad marina y los ecosistemas oceánicos, tanto en los Estados Unidos como alrededor del mundo. Esta labor se enmarca en el programa «Vida en un Planeta Sostenible | Ecosistemas en la Orilla».

El compromiso del Smithsonian en la OOC comprende una inversión de más de 20 millones de dólares en fondos públicos y privados destinados a fortalecer la ciencia y las alianzas en apoyo de la conservación de la biodiversidad marina y el bienestar humano.

Nuevo Programa de Resiliencia Marina e Insular

Además, la Institución presentará un plan para desarrollar un nuevo programa de Resiliencia Marina e Insular como parte de la Iniciativa Adrienne Arsht de soluciones de resiliencia basadas en la comunidad. Este programa se enfocará en la salud humana y de los ecosistemas claves en regiones costeras, insulares y oceánicas.

Participación de Científica Panameña

La científica panameña Ana K. Spalding, representante del Smithsonian, participó en dos eventos clave de la OOC:

• Achieving 30×30 through Marine Conservation and Protection (Conseguir el 30×30 mediante la conservación y protección marina)

• Ten Years of the Our Ocean Conference: Commitments Lead to Real Ocean Protection (Diez años de la Conferencia Nuestro Océano: Los compromisos conducen a la protección real de los océanos)