Intercambiador de Chitré del MOP alcanza un 83% de avance y optimiza la movilidad en Azuero

Intercambiador de Chitré alcanza un 83% de avance y consolida su impacto en la movilidad vial de Azuero

• La rotonda principal ya se encuentra habilitada al tránsito vehicular con un 90% de avance, mientras que el viaducto principal también reporta un 90% de ejecución.

(06/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Herrera, Panamá.- El proyecto de inversión “Diseño y Construcción del Intercambiador de Chitré a Desnivel en la Circunvalación de Chitré”, que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la provincia de Herrera a través de la empresa contratista RODSA, S.A., registra un avance físico general del 83%, reflejando un progreso sostenido en los distintos frentes de trabajo que conforman esta importante obra vial para la región de Azuero.

La rotonda principal reporta un 90% de avance y ya se encuentra habilitada al tránsito vehicular, lo que ha permitido mejorar la movilidad en el área mientras se culminan los trabajos complementarios y de acabado.

Detalles del progreso por frentes de trabajo

El proyecto ha mantenido un progreso constante en sus distintas estructuras:

• Viaducto principal: Presenta un 90% de avance, con las estructuras y losas prácticamente concluidas.

• Tramos marginales: Muestran un progreso sostenido; el Marginal A está casi finalizado con un 95%, el B llega al 99%, el C al 88%, y el D al 80%.

• Reubicación de utilidades: Alcanza un 80% de ejecución.

• Tramo deprimido (paso subterráneo): Alcanza un 62% de avance, donde se ejecutan trabajos de instalación de tuberías de 60 pulgadas, colocación del sistema Tunnel Liner, excavación en roca y no clasificada, además de la construcción de muros pantalla, pavimento de hormigón y cajas pluviales.

Impacto económico y social en Azuero

Esta moderna infraestructura representa un paso trascendental en el desarrollo urbano y económico de la región, al mejorar la conectividad entre las principales vías que enlazan la provincia de Herrera con el resto del país.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

El proyecto beneficiará directamente a más de 200 mil habitantes de la península de Azuero y sus alrededores, logrando:

• Reducir los tiempos de traslado.

• Aumentar la seguridad vial.

• Potenciar el comercio y la actividad productiva local.

• Generar empleos y dinamizar sectores como el transporte, el turismo y los servicios básicos.

Con la realización de este proyecto, el Ministerio de Obras Públicas impulsa el crecimiento ordenado de las ciudades, respondiendo con soluciones concretas a las necesidades históricas de los panameños.