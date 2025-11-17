Investigación de la UTP genera base científica para la gestión del cocodrilo americano en Panamá

La «Doctora Cocodrilo» lidera estudio clave sobre el cocodrilo americano en Panamá y el conflicto con humanos



• La investigación, financiada por SENACYT, evaluó los hábitats más grandes y con mayor reporte de conflictos del Pacífico panameño, proponiendo una estrategia nacional para la conservación de la especie y la coexistencia pacífica con las comunidades.

(17/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), con el respaldo del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT AIP), han concluido un estudio científico que proporciona información clave sobre la población, distribución y el estado del hábitat del cocodrilo americano en Panamá (Crocodylus acutus). Esta data es fundamental para la futura gestión sostenible de la especie en el Pacífico panameño.

Objetivos y Financiamiento de la Investigación

La investigación fue liderada por la Dra. Miryam Venegas-Anaya, popularmente conocida como la “Doctora Cocodrilo”, quien funge como investigadora del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas de la UTP. El proyecto contó con el financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), a través de la Convocatoria Pública de Fomento a la Investigación y Desarrollo (FID).

La investigadora principal compartió que el objetivo central fue evaluar el estado de los hábitats, la distribución, abundancia y diversidad genética de las poblaciones del cocodrilo americano en Panamá del Pacífico, con la finalidad de proveer al Estado la información necesaria para establecer un plan de manejo y uso sostenible a largo plazo de las poblaciones silvestres más representativas.

Contexto de la Especie y Aumento de Conflictos

El Crocodylus acutus posee el mayor rango de distribución en el neotrópico y se encuentra en 18 países, adaptándose a diversos hábitats, desde lagos salobres hasta cuerpos de agua dulce, donde desempeña importantes servicios ecológicos como el control de presas. No obstante, la especie es considerada la tercera más amenazada de las Américas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) debido a la pérdida y fraccionamiento de su hábitat.

La Dra. Venegas-Anaya, quien también es investigadora asociada al CEMCIT AIP, señaló que el número de conflictos entre cocodrilos y humanos ha aumentado de forma significativa. Esto se atribuye, en parte, a la eliminación de la caza en 1977 y a la expansión del desarrollo urbano. La especialista destacó que el estudio incluyó los hábitats más grandes y con mayor reporte de conflictos, siendo la costa pacífica el área que actualmente exhibe la mayor recuperación poblacional.

Metodología y Colaboraciones Interinstitucionales

Para la investigación, el equipo, que recorrió más de 600 km del territorio nacional, empleó protocolos del Manual de Monitoreo del Cocodrilo de Pantano, validados para los ambientes panameños. La metodología incluyó encuestas ecológicas e inventarios nocturnos en 32 cuencas hidrográficas del Pacífico, con el propósito de caracterizar la estructura y densidad poblacional.

Adicionalmente, se evaluó la diversidad genética de las poblaciones mediante la amplificación de marcadores moleculares. Los resultados del estudio de línea base permitieron una evaluación rápida de la salud de las poblaciones, identificando hábitats críticos y amenazas como el fraccionamiento.

La especialista en cocodrilianos concluyó que la falta de conocimiento sobre la biología de los cocodrilos incrementa el conflicto con humanos. Esta información es esencial para diseñar una estrategia nacional de conservación efectiva que promueva la coexistencia pacífica, la educación ambiental y el uso sostenible de este recurso.

El proyecto contó con la colaboración de investigadores nacionales como el Dr. Jhonny Correa (UTP) e internacionales de México, España y Estados Unidos, y con la participación activa de estudiantes. Institucionalmente, el estudio fue apoyado por el SENAN, SENAFRONT, el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) y el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), principal contraparte en el desarrollo del «Plan de Gestión y Administración del Conflicto Humano-Cocodrilo en Panamá».

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: