Investigadora de la UTP recibe el Premio Nacional L’Oréal – UNESCO ‘Por las mujeres en la ciencia’ 2021

• Se entregó un reconocimiento a un proyecto postulado por la Dra. Giselle Rangel, de INDICASAT AIP.

• La Dra. Eugenia Rodríguez presentó el proyecto “Pioneras de la Ciencia en Panamá

(14/Dic/2021 – web) Panamá.- La Dra. Dafni Yeniveth Mora Guerra, investigadora de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), recibió hoy el Premio Nacional L’Oréal – UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” 2021, en su quinta edición.

En la ceremonia también se reconoció a la Dra. Mairim A. Solís Tejada, investigadora del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) y miembro del Sistema Nacional de Investigación (SNI), quien fue la ganadora del Premio Nacional L’Oréal – UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” 2020.

Esta iniciativa es apoyada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), a través de la Dirección de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D), y busca fomentar el desarrollo de las mujeres que han dedicado su trabajo y estudios a la ciencia. El galardón surgió a partir del programa internacional L’Oréal-UNESCO “For Women in Science”, que ha recompensado la labor de más de 1,700 mujeres científicas originarias de 108 países; en Panamá, seis investigadoras en diversas áreas de la ciencia lo han recibido.

El Premio Nacional L’Oréal – UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” se concede a un proyecto de investigación en curso en el país, que esté dirigido por una científica panameña con un título doctoral o que esté cursando estudios doctorales en las áreas de Ciencias de la Vida, Ciencias de la Materia, Ciencias Físicas, Ciencias Matemáticas o Ciencias Informáticas.

Galardonadas

La Dra. Mora, quien cuenta con un doctorado en Ingeniería Civil e Industrial, cursado en la Universidad de Calabria, Italia, es la líder del proyecto de investigación titulado Laboratorio Especializado en Soluciones Energéticas Pasivas y Confort en Edificaciones (LESEPCE), y recibirá B/. 10,000.00 para el mismo.

Con la creación de este laboratorio, se generarán capacidades locales para la evaluación de técnicas pasivas y de bajo consumo, a través de diferentes configuraciones experimentales para evaluar el rendimiento energético, complementando con herramientas de simulación del comportamiento dinámico en términos de energía. También se busca impulsar el uso de las energías limpias.

El proyecto se deriva de la necesidad de contar en el país con equipamiento que permita la medición y monitoreo de diferentes variables energéticas in situ, para complementar las mediciones realizadas con los diferentes sensores instalados, como parte del proyecto principal en ejecución, denominado Evaluación de soluciones de bajo consumo con miras a edificaciones a energía cero en Panamá.

La Dra. Mora es profesora a tiempo completo en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UTP y secretaria de Metas de la Rectoría de esta institución.

Por su parte, la Dra. Mairim Solís tiene un doctorado en Filosofía en Biotecnología de la National Cheng Kung University, Taiwán. En 2020 ganó el premio “Por las Mujeres en la Ciencia” para continuar la investigación que lidera, sobre la biología de células madre y su potencial terapéutico en la enfermedad de COVID-19.

El proyecto Potencial terapéutico para COVID-19 de células madre mesenquimales derivadas de la placenta de donantes positivas a SARS-CoV-2 se desarrolla en el grupo de Investigación en células madre del Departamento de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva del ICGES.

Adicionalmente, se otorgó un reconocimiento de B/.5,000.00 a un proyecto en el campo de las Neurociencias, postulado por la Dra. Giselle Rangel, del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT AIP).

La investigación Relación de la frecuencia alélica de la Apoliproteína E con el deterioro cognitivo asociado a enfermedades infecciosas se realizará en una muestra de personas mayores de 60 años, ya que en esta población es común el deterioro cognitivo y la principal causa de demencia es la enfermedad de Alzheimer. Ser portador del alelo 4 de la Apolipoproteína E (ApoE4) es un factor de riesgo independiente para el deterioro cognitivo y un fuerte factor de riesgo genético para la enfermedad de Alzheimer esporádica. Este sería el primer estudio en Panamá que busque generar datos iniciales sobre la interacción de ApoE, múltiples enfermedades infecciosas y el deterioro cognitivo.

El Dr. Eduardo Ortega-Barría, secretario nacional de la SENACYT, manifestó:

“Nos honra reconocer los proyectos de investigación liderados por la Dra. Dafni Mora sobre eficiencia energética y regulaciones de las edificaciones, que ha sido el ganador de esta edición 2021, y el de la Dra. Mairim Solís, sobre el potencial regenerativo de las células madre mesenquimales de la placenta humana contra COVID-19. Extendemos nuestras felicitaciones a la Dra. Giselle Rangel y a todas las científicas que se postularon para el premio con proyectos que constituyen valiosos aportes al conocimiento”.

El Sr. Gilles Delaunay, director general de L’Oréal Centroamérica, dijo:

“El mundo necesita de la ciencia, y la ciencia, de la mujer. La premiación de la Dra. Mora y de la Dra. Solís nos llena de orgullo y es ejemplo del propósito que nos conecta con cada mujer al perseguir sus sueños y metas. Extendemos las felicitaciones a la Dra. Rangel y a todas las demás postulantes”.

La Lic. Fátima Agy Coelho, responsable de Asuntos Corporativos L´Oréal Centroamérica, mencionó que la Fundación L’Oréal apoya y empodera a las mujeres para moldear su futuro y marcar una diferencia en la sociedad, enfocándose en tres áreas principales: investigación científica, belleza inclusiva y acción por el clima.

“Tener a la Dra. Dafni Mora como ganadora este año nos llena de orgullo al poder conectar su proyecto con la gran ambición que tenemos con L’Oréal For The Future de trabajar por la belleza del planeta. Creemos que trayectorias como las de la Dra. Mora, la Dra. Solís y la Dra. Rangel, reflejan cómo el trabajo de las mujeres científicas no solo es necesario, sino que impactan positivamente en la vida de todos y el de las futuras generaciones. Tenemos la responsabilidad de facilitarles estos espacios para impulsar el desarrollo de sus trabajos, e inspirar a las niñas y jóvenes de Panamá a que persigan sus metas en el ámbito de la ciencia”.

En el evento, la Dra. Eugenia Rodríguez presentó el proyecto “Pioneras de la Ciencia en Panamá”, que surge en el marco del Convenio de Cooperación entre CIEPS AIP y la SENACYT, para el proyecto “Pioneras de la Ciencia: Porque fueron, somos. Porque somos, serán”, que busca visibilizar a las primeras científicas panameñas y sus aportes al avance científico del país como una cuestión de justicia social, y como una estrategia para favorecer la participación de más mujeres en la ciencia.

Sobre el premio

Este año se recibieron 10 postulaciones al Premio Nacional L’Oréal – UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” 2021. El jurado estuvo conformado por la Dra. Indra Candanedo, profesora titular e investigadora de la UTP; la Dra. Estela Guerrero De León, profesora titular del departamento de Farmacología y directora del Centro de Investigaciones Farmacológicas de la Universidad de Panamá (UP); el Mgtr. Néstor Luque, profesor titular del departamento de Física de la facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la UP; y el Dr. Carlos González, profesor de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI).

La Dra. Mora es la sexta investigadora panameña que ha recibido este galardón. Antes fueron premiadas la Dra. Mairim Solís (2020), la Dra. Gina Della Togna (2019), la Dra. Lorena Coronado (2018), la Dra. Laura Patiño y la Dra. María Beatriz Carreira (2017). Dos panameñas han sido acreedoras a Unesco – L’Oréal International Fellowships: la Dra. Sandra López-Vergès (2014) y la Dra. Alejandra Jaramillo Gutiérrez (2011). En el año 2013 la científica panameña Luisa Whittaker-Brooks fue merecedora del L’Oréal Fellowship for Women in Science Award (Estados Unidos).

Sobre la SENACYT: La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), es una institución autónoma cuya misión es convertir a la ciencia y a la tecnología en herramientas para el desarrollo sostenible de Panamá. Nuestros proyectos y programas están enfocados en potenciar el desarrollo científico y tecnológico del país y de este modo, cerrar la brecha de la desigualdad y fomentar un desarrollo equitativo que mejore la calidad de vida de los panameños.