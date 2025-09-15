IPHE refuerza la educación inclusiva con capacitación digital para 750 docentes

Formación en herramientas digitales del IPHE impacta a más de 700 educadores

El seminario “Entre Pares 5.0” del IPHE forma a 750 docentes en modalidades presenciales y asincrónicas para potenciar sus competencias pedagógicas con tecnología de vanguardia.

(15/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de potenciar las competencias pedagógicas de sus educadores, el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) ha iniciado un proceso de capacitación docente dirigido a 750 profesionales en todo el país. La actividad, titulada “Entre Pares 5.0: Tecnologías que transforman la enseñanza. Herramientas digitales para el siglo XXI”, se lleva a cabo en el marco del receso escolar del segundo trimestre académico de 2025.

La inauguración del seminario tuvo lugar en el salón Jorge A. Carles de la sede principal en Betania, un evento que congregó a directivos de la institución. La directora general, la magíster Karelia Sánchez Mundo, lideró el acto acompañada de su equipo de trabajo, que incluye a la subdirectora general, profesora Sandra Bolt, el director de Servicios y Apoyos para la Habilitación, profesor José Camarena, y el jefe de Tecnología y Recursos, profesor Édgar González, entre otras autoridades.

Modalidad Semipresencial para una Formación Flexible

La formación se desarrolla de manera simultánea en las sedes del IPHE a nivel nacional, combinando un formato semipresencial con dos jornadas de trabajo. La primera jornada, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., es presencial y está orientada a la formación directa, práctica y colaborativa.

La segunda jornada, que se extiende de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., se realiza en modalidad asincrónica. Durante este tiempo, los docentes se dedican a actividades de aplicación y consolidación de lo aprendido desde sus hogares. Este formato busca fomentar la autonomía y garantizar un aprovechamiento máximo de los contenidos del seminario.

Herramientas y Aplicación en el Aula

La capacitación, organizada por la Dirección Nacional de Tecnología y Recursos, busca que los educadores especiales incorporen el uso de herramientas digitales innovadoras en sus metodologías. Los participantes recibirán formación específica en el uso de Microsoft Teams y la Inteligencia Artificial, herramientas clave que podrán aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El propósito final es fortalecer la calidad de la enseñanza inclusiva en todos los niveles del sistema educativo, asegurando una educación de calidad y en igualdad de oportunidades, adaptada a las nuevas tecnologías.