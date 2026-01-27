IPHE inicia capacitaciones de verano para fortalecer la educación inclusiva en Panamá

Más de 1,100 docentes del IPHE se profesionalizan para atender a 18 mil estudiantes

• Con una metodología mixta y presencia en 21 sedes, la iniciativa busca impactar positivamente en el desarrollo pedagógico de más de 18,000 estudiantes a nivel nacional.

(27/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) presentó oficialmente su sistema institucional de formación docente en el marco de las Capacitaciones de Verano 2026. Esta iniciativa, que se desarrollará del 2 al 13 de febrero, tiene como propósito fundamental fortalecer las competencias de los profesionales que atienden a la población con discapacidad, asegurando una educación inclusiva y equitativa en todo el país.

El programa es el resultado de una alianza estratégica entre el IPHE, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Esta colaboración permite concebir la formación como un sistema continuo y articulado. En total, se beneficiarán 1,191 docentes de educación especial y 412 profesionales del equipo técnico, quienes brindan atención a una matrícula estimada de 18,139 estudiantes.

Metodología y cobertura territorial

Para garantizar la participación y accesibilidad, las jornadas se realizarán bajo una modalidad mixta, combinando sesiones presenciales y virtuales. La implementación abarca 21 sedes del IPHE y 458 centros educativos, logrando una cobertura en 73 distritos y 221 corregimientos. Este despliegue asegura que la actualización pedagógica responda a las realidades locales y territoriales de cada comunidad educativa.

El contenido académico se estructura en nueve áreas clave, entre las que destacan la didáctica de las matemáticas inclusivas, estimulación visual, neurociencia, innovación tecnológica y lengua de señas. Además, se ha incluido un eje dedicado al bienestar emocional del docente, reconociendo su rol vital en el proceso de enseñanza. Con estas acciones, la institución reafirma su compromiso con los derechos humanos y el desarrollo sostenible en el ámbito educativo.

