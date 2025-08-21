IPHE Chiriquí fortalece infraestructura educativa en Cerro Punta, Tierras Altas y David

Avanzan mejoras en sedes del IPHE Chiriquí: cocina, comedor y pista de equinoterapia

En Cerro Punta se construye una cerca perimetral, mientras que en Tierras Altas y David se adecuan espacios clave para la atención educativa y terapéutica.

(21/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) avanza con nuevas obras en sus sedes regionales, con el objetivo de mejorar la atención integral a estudiantes con discapacidad en la provincia de Chiriquí. La directora general del IPHE, profesora Karelia Sánchez Mundo, entregó las órdenes de proceder para la ejecución de proyectos en Cerro Punta, Tierras Altas y David, que beneficiarán directamente a la población que recibe servicios especializados en estas instalaciones.

En el corregimiento de Cerro Punta, se dio inicio a la construcción de una cerca perimetral tipo ciclón en el terreno institucional, reforzando la seguridad y delimitación del espacio. La actividad se realizó en la sede de la Junta Comunal, con la participación de autoridades del IPHE, entre ellas la directora nacional de Administración y Finanzas, profesora Marylin Sugasty; la directora regional, profesora Mirtha Murillo; y la subdirectora Graciela Moreno, junto a personal técnico del Departamento de Ingeniería y Arquitectura y representantes de la empresa contratista.

En el Módulo de Tierras Altas, se ejecutarán adecuaciones en la cocina, comedor y sistema de gas, mejorando las condiciones operativas y de atención en esta sede ubicada en la altiva provincia. Estas obras buscan optimizar los espacios funcionales para el personal y los estudiantes que reciben apoyo educativo y terapéutico.

Por su parte, en el distrito de David se entregó la orden de proceder para la adecuación de la cocina y la construcción de un comedor adicional. Además, se formalizó la documentación para la instalación de capas de arena y geotextil en la pista de equinoterapia, infraestructura clave en los procesos de rehabilitación física y emocional de los estudiantes.

Estas acciones reflejan el compromiso del IPHE con la mejora continua de sus instalaciones y servicios, garantizando espacios seguros, funcionales y adaptados a las necesidades de la población estudiantil con discapacidad en Chiriquí.