Salud mental en el IPHE recibe impulso mediante nuevo programa de Glasswing Panamá

El IPHE y Glasswing Panamá firmaron una alianza estratégica para implementar el programa SanaMente, enfocado en mejorar el bienestar emocional de su comunidad educativa.
IPHE y Glasswing Panamá sellan alianza para fortalecer la salud mental
• A través de una Carta de Entendimiento, ambas instituciones buscan fortalecer las capacidades en salud mental y autocuidado del personal docente y administrativo del IPHE.
(09/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) y Glasswing Panamá establecieron una alianza estratégica formalizada mediante la firma de una Carta de Entendimiento, con el propósito de optimizar la salud mental y el bienestar emocional dentro de la comunidad educativa institucional. Este acuerdo integra el modelo SanaMente, un programa de formación técnica diseñado para gestionar el estrés, promover el autocuidado y comprender las experiencias adversas en el entorno humano.
Compromiso con el bienestar integral
La directora general del IPHE, la magistra Karelia Sánchez Mundo, subrayó durante la firma que el equilibrio emocional es fundamental para elevar la calidad de los apoyos y servicios que se brindan a los estudiantes con discapacidad y sus familias. Según la funcionaria, esta colaboración es un paso hacia la consolidación de espacios educativos más inclusivos, seguros y receptivos a las necesidades que impactan el desarrollo social y académico.
Por su parte, la directora país de Glasswing Panamá, la magistra Fransheska Quijada, enfatizó la relevancia de los procesos de capacitación para identificar y mitigar los efectos del trauma y el estrés. El programa SanaMente no solo contempla apoyo especializado, sino también la preparación de formadores para asegurar que las competencias adquiridas se mantengan como capacidades sostenibles dentro de la organización.
Objetivos del modelo SanaMente
La colaboración técnica busca integrar prácticas de bienestar dentro de la cultura organizacional del IPHE. Entre los objetivos prioritarios figuran:
• Capacitación en técnicas de autocuidado y apoyo emocional para el personal.
• Implementación de un enfoque de trauma informado.
• Desarrollo de habilidades en escucha activa y acompañamiento profesional.
• Creación de mecanismos para asegurar la sostenibilidad de las iniciativas.
Impacto en la comunidad educativa
Este esfuerzo formativo beneficiará a docentes, especialistas, personal administrativo y directivos, empleando metodologías participativas que fomentan la creación de ambientes laborales saludables. El programa incluye además esquemas de seguimiento y evaluación continua para garantizar el éxito de las acciones emprendidas.
En el acto protocolar estuvieron presentes diversas autoridades del IPHE, incluyendo a la subdirectora general, la magistra Sandra Bolt de Brea; la secretaria general, la magistra Aracellys González; así como las direcciones nacionales de Servicios Técnicos y Médicos, Administración y Finanzas, y Recursos Humanos. Con esta iniciativa, el IPHE reafirma su apuesta por una educación inclusiva y una cultura institucional centrada en el bienestar de su recurso humano.
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