IPHE fortalece la educación inclusiva con la graduación de 1,816 estudiantes

Avances en educación inclusiva: IPHE certifica a más de mil alumnos a nivel nacional

• Con un enfoque en la autonomía y la inserción laboral, el IPHE reafirma su compromiso con la educación inclusiva mediante la certificación de 1,816 nuevos egresados.

(31/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), a través de la Dirección Nacional de Servicios y Apoyos para la Habilitación, celebró el cierre de su ciclo académico con la graduación de 1,816 estudiantes a nivel nacional, un hito que reafirma el compromiso de la institución con la educación inclusiva, equitativa y de calidad para jóvenes con discapacidad en Panamá.

Según el informe estadístico oficial, el nivel de Premedia registró la mayor cantidad de egresados con 813 estudiantes, seguido del nivel de Media con 638 graduandos y la modalidad de Capacitación de Talleres Industriales (CTI), que certificó a 365 alumnos. Esta formación integral busca fortalecer las competencias académicas y técnicas de los estudiantes para promover su inserción laboral, autonomía personal y desarrollo para la vida independiente.

Distribución regional y alcance nacional

A nivel regional, la Extensión de Tocumen lideró las cifras con 508 graduados, consolidándose como un referente de impacto educativo. Le siguieron la Escuela Vocacional Especial con 292 estudiantes, la Escuela Nacional de Sordos con 175 y la Extensión de Panamá Oeste con 162 graduandos, reflejando el esfuerzo articulado de directivos, docentes, técnicos y familias.

La presencia de la institución en todo el territorio nacional se evidenció también en el interior del país. Provincias como Chiriquí reportaron 126 graduados, mientras que Colón y Bocas del Toro registraron 79 y 74 estudiantes, respectivamente. Incluso en zonas de difícil acceso, como Darién, siete jóvenes culminaron exitosamente sus estudios, demostrando que el alcance de la formación especializada trasciende las barreras geográficas.

Avances en programas especializados

El informe de la Dirección Nacional de Servicios y Apoyos para la Habilitación resalta igualmente los avances en programas especializados. En la categoría de Autismo se reportaron 49 graduados, mientras que en Parálisis Cerebral egresaron 12 estudiantes, cuyos logros representan historias de superación y esfuerzo dentro del sistema educativo.

Cada graduación simboliza un paso hacia la inclusión social y la participación activa en la construcción de una sociedad más justa. El IPHE destaca que estos resultados son el fruto de una estructura orientada a que cada estudiante tenga la oportunidad de desarrollar su máximo potencial.

