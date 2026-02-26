Entregan órdenes de proceder para mejoras de infraestructura en el IPHE

IPHE moderniza cocinas y comedores en cinco sedes regionales del país

• La institución oficializa el inicio de obras para habilitar espacios de alimentación en Aguadulce, Darién, Herrera, Los Santos y Veraguas.

(26/Feb/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El IPHE (Instituto Panameño de Habilitación Especial) formalizó la entrega de las órdenes de proceder destinadas a la habilitación de cocinas y comedores en diversas sedes regionales, iniciando la jornada en la extensión de Aguadulce. La entrega del documento para esta sede fue recibida por representantes de la empresa Corporación de Transporte y Construcciones S.A. (COTRACO), con el objetivo de adecuar espacios esenciales para la comunidad educativa de esta región.

Fortalecimiento de la infraestructura regional

Este proyecto de modernización busca garantizar mejores condiciones en la prestación de servicios, fortaleciendo el bienestar tanto de estudiantes como de colaboradores. En el acto oficial participaron autoridades de la institución, encabezadas por la directora general del IPHE, magíster Karelia Sánchez Mundo; la magíster Marylín Sugasty, directora nacional de Administración y Finanzas; y el magíster José Camarena, director nacional de Servicios y Apoyo para la Habilitación.

Asimismo, acompañaron la firma la magíster Emma Barragán, asesora técnica de Educación Especial, y la arquitecta Kathia Isaza, jefa del Departamento de Ingeniería y Arquitectura, quienes supervisarán que las adecuaciones cumplan con los estándares funcionales requeridos.

Alcance nacional de las obras

Posterior al acto inicial, la directora general y su equipo de trabajo extendieron la entrega de órdenes de proceder para cuatro sedes adicionales en el interior del país. Los trabajos de habilitación de cocina y comedor beneficiarán directamente a las extensiones ubicadas en las provincias de Darién, Herrera, Los Santos y Veraguas.

A través de estas acciones, el IPHE reafirma su compromiso con la mejora continua de su infraestructura a nivel nacional. La institución busca promover espacios adecuados que contribuyan al desarrollo integral de la población estudiantil, asegurando que las instalaciones regionales cuenten con áreas de alimentación funcionales y seguras para el uso diario de la comunidad educativa.

