El IPHE de Herrera promueve la actividad física y la integración en el Mundialito de Relevos Familiares

El Instituto Panameño de Habilitación Especial organizó la Copa Familia para fortalecer las habilidades motrices y el trabajo colaborativo de los alumnos a través del deporte.
Estudiantes y padres participan en jornada de actividad física y convivencia en el IPHE de Herrera
• La iniciativa busca utilizar la recreación deportiva como una herramienta de aprendizaje social y un espacio no formal para consolidar el vínculo entre la escuela y el hogar.
(18/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Chitré, Panamá.- El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) de Herrera organizó una jornada denominada «Mundialito de Relevos Familiares, La Copa Familia«, con el objetivo de demostrar que promover la actividad física, el deporte y la recreación ofrece grandes beneficios a los estudiantes con discapacidad. En la actividad participaron alumnos de los diversos niveles educativos junto a sus núcleos familiares.
Este accionar estuvo enfocado en fomentar el desarrollo integral de los estudiantes mediante una jornada de recreación deportiva. La iniciativa buscó promover el fortalecimiento de las habilidades motrices básicas, la coordinación y el trabajo colaborativo entre pares, integrando de manera directa a los padres y acudientes.
Aprendizaje social y gestión de emociones
Las dinámicas de competencias brindaron la posibilidad de emplear el ejercicio como una herramienta de aprendizaje social. A través de estas dinámicas, el estudiante adquiere la competencia de gestionar sus emociones, valora la importancia de la vida saludable y reconoce el apoyo familiar como un pilar esencial en su proceso de crecimiento personal y educativo.
La iniciativa de llevar a cabo esta jornada se fundamentó en la necesidad de crear espacios de aprendizaje no formales que trasciendan el aula y fortalezcan el vínculo escuela-familia, el cual es considerado esencial para el éxito del proceso educativo. El juego y el deporte funcionan como mediadores del conocimiento, lo que permite que niños y jóvenes desarrollen funciones ejecutivas como la planificación y la toma de decisiones en entornos dinámicos.
Inclusión y convivencia armónica
Al integrar a las familias en las competencias de relevos, la institución promueve una educación inclusiva y emocionalmente segura, donde el acompañamiento de los padres valida el esfuerzo de los alumnos.
Esta jornada, además de combatir el sedentarismo en la población estudiantil, también sirvió de plataforma para el modelado de conductas positivas y la convivencia armónica, elementos que constituyen pilares clave en la formación de ciudadanos integrales.
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