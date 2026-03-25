IPHE realiza panel integral sobre Síndrome de Down y el rol de la familia

IPHE atiende a 583 estudiantes con Síndrome de Down en todo el país

• Autoridades y especialistas del IPHE destacaron la importancia de derribar mitos genéticos y garantizar el acceso equitativo a la salud y la educación inclusiva en Panamá.

(25/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), a través de su Departamento de Escuela para Padres, llevó a cabo el panel titulado “Más allá de los Genes: Ciencia, Amor y Familia Unidas en Síndrome de Down”. Esta iniciativa tuvo como propósito fundamental fomentar una comprensión profunda y multidimensional de esta condición, integrando perspectivas científicas, vivencias familiares y estrategias de inclusión social.

Fortalecimiento del acompañamiento familiar y técnico

La apertura del evento estuvo a cargo de la Magíster Sandra Bolt de Brea, Subdirectora General del IPHE, quien resaltó la relevancia de estos espacios de orientación para consolidar el apoyo que reciben las familias. Durante el desarrollo del panel, los especialistas enfatizaron que el Síndrome de Down es una condición genética que no limita la esencia de la persona, sino que su progreso está estrechamente vinculado a las oportunidades de desarrollo, el acceso oportuno a la salud y una educación de calidad.

El panel contó con la participación de destacados profesionales como el Dr. Samuel Roberts Vega, el Dr. Oleg Saldaña Bethancourt, la Dra. Scarlett Sinisterra y Telma Hernández. Junto a ellos, padres de familia y jóvenes con Síndrome de Down compartieron testimonios que permitieron derribar prejuicios y reforzar la construcción de una sociedad más equitativa. Al encuentro asistieron también la Magíster Aracellys González, Secretaria General; la Magíster Indira Salomón, Directora Nacional de los Servicios Técnicos y Médicos; y la Magistra Hilda Swaby, Jefa de la Oficina de Escuela para Padres.

Cobertura nacional y atención especializada

En el marco de esta actividad, el IPHE detalló el alcance de su gestión educativa en todo el territorio panameño. La institución mantiene presencia en 73 distritos y 221 corregimientos a través de 21 sedes institucionales y 458 Escuelas de la Comunidad. Esta infraestructura garantiza el acceso a servicios para estudiantes con necesidades educativas especiales bajo estándares de equidad.

Actualmente, el instituto brinda atención especializada a un total de 583 estudiantes con Síndrome de Down a nivel nacional. De esta población, 274 alumnos están integrados en las Escuelas de la Comunidad, mientras que 309 reciben apoyos específicos en las sedes propias del IPHE. La jornada culminó con la intervención del Magíster José Camarena, Director Nacional de los Servicios y Apoyos para la Habilitación, quien instó a mantener la articulación entre la ciencia y la comunidad para transformar la vida de los estudiantes mediante el conocimiento y el entorno afectivo.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: