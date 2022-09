IPHE presenta anteproyecto de presupuesto para el 2023

(14/Sep/2022 – web) Panamá.- El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), presentó el anteproyecto de presupuesto para la vigencia fiscal 2023, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea de Diputados, el cual es estimado en B/. 71,100,000.00 y tiene tres componentes fundamentales: 1. Área de los servicios personales; 2. Presupuesto de inversiones; 3. Solicitud de reajuste a los recortes que se le hicieron al presupuesto de la vigencia anterior, cómo fue la provisión de recursos y apoyos didácticos.

La sustentación la realizó la Profesora Marisa Mercedes Canales Díaz, Directora General del IPHE, quien manifestó que en el área de los servicios personales se solicita, se otorgue el presupuesto planificado en función de los requerimientos, posiciones docentes y administrativas que son constantes en cada periodo lectivo y que busca darle cobertura a la alta demanda en el servicio que requiere la población con discapacidad.

También en el área de los servicios personales se solicitó un reforzamiento del presupuesto en función del pago de las vigencias expiradas, no solo para los educadores, sino también para los profesionales del equipo técnico y administrativo.

El segundo componente esencial en la propuesta que se presentó estuvo orientado hacia el tema del presupuesto de inversiones, el IPHE, tiene una gama de proyectos que todavía están pendientes por ejecutar y que requieren esos fondos adicionales para atender el tema de mantenimiento, acondicionamiento y construcción de estructuras que no se detienen.

Por último, se espera la aprobación de la solicitud de reajuste de aquellos recortes que se le hicieron al presupuesto de la vigencia anterior, cómo fue la provisión de recursos y apoyos didácticos. Es necesario que estas partidas sean reforzadas porque son esenciales y complementan la labor educativa en el aula, además del Programa de Bienestar Estudiantil que contempla: la Galleta y la Leche Nutricional, así como los uniformes escolares y los apoyos económicos

Para el presupuesto de la vigencia fiscal del 2023, el IPHE, ha proyectado toda su estrategia de funcionamiento e inversión en los cinco ejes estratégicos que norman el Plan Operativo Anual (POA), estos son: Eje No.1 Servicios, Apoyo y Recursos para el acceso a los aprendizajes permanente para todos; Eje No. 2: Escuela Para Padres; Eje No. 3: Enfoques Educativos, Tecnología y Literatura innovadora para el desarrollo del perfeccionamiento Educativo e investigación; Eje No. 4 Gestión del Riesgo y Desastre y el Eje No. 5 Gestión Institucional, administración, finanzas y gobernanza.

Este año lectivo 2022, la entidad cuenta con una matrícula de 16,491 estudiantes en las 21 sedes: 4 Escuelas, 3 Programas, 14 Extensiones y 385 Centros Educativos de Inclusión, con el acompañamiento de un equipo docente integrado por 1,174 docentes, así como de 408 miembros del equipo técnico y médico.

