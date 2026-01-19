El IPHE presenta su estrategia para una educación inclusiva y sostenible en Panamá

IPHE impulsa la modernización del sistema educativo especial y la inserción laboral

• La institución implementa el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en más de 400 centros educativos, beneficiando a una matrícula superior a los 18,139 estudiantes.

(19/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) ha definido una nueva hoja de ruta estratégica bajo una visión de modernización estatal y garantía de derechos ciudadanos. La directora general de la institución, Magíster Karelia Sánchez Mundo, afirmó que la misión principal es consolidar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, priorizando la presencia técnica en regiones afectadas por la pobreza multidimensional y simplificando los procesos administrativos para beneficiar a la comunidad educativa.

Programas técnicos y servicios multidisciplinarios

En la actualidad, el IPHE ejecuta una amplia gama de programas que incluyen Educación y Estimulación Temprana, Orientación Familiar, Educación Básica y Carreras Técnicas Intermedias (CTI). Estas últimas están diseñadas para dotar a los jóvenes de habilidades prácticas para la vida y el mercado laboral. Para respaldar este proceso, la institución cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por especialistas en psicología, trabajo social, terapia física, terapia ocupacional, fonoaudiología y consejería en rehabilitación.

La oferta de servicios especializados abarca además áreas de vanguardia como la estimulación multisensorial, equinoterapia, integración sensorial y biomotriz, junto con terapia acuática y el uso de recursos tecnológicos adaptados para el aprendizaje.

Inclusión coordinada con el sistema regular

La integración al sistema educativo regular se realiza en estrecha coordinación con el Ministerio de Educación (MEDUCA). Según indicó Sánchez Mundo, la institución aplica el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) para asegurar el éxito académico en más de 400 centros educativos inclusivos que atienden a 18,139 estudiantes. Para sostener esta estructura, se ha gestionado la formación de 1,191 docentes de educación especial, quienes trabajan conjuntamente con docentes regulares para garantizar estándares de calidad.

Al finalizar el ciclo escolar, el IPHE ofrece acompañamiento mediante la Consejería en Rehabilitación. Este departamento se encarga del seguimiento y la capacitación en competencias laborales, facilitando que el egresado logre su inserción en el mercado laboral o desarrolle emprendimientos propios de manera autónoma y productiva.

Proyectos de infraestructura y retos para 2026

Para el año 2026, el IPHE contempla un ambicioso plan de inversión en infraestructura que incluye la reparación de aulas en todo el territorio nacional y el avance en las sedes de Arraiján y Betania. Asimismo, se dotará a los centros con equipos tecnológicos para reducir la brecha digital y se fomentará la investigación técnico-docente. Otros pilares del plan incluyen la atención a la primera infancia, el deporte adaptado y programas de educación alimentaria y nutricional.

Sánchez Mundo concluyó que uno de los mayores desafíos es mantener la cobertura en zonas de difícil acceso y la actualización permanente del currículo especializado. La institución reitera que, con el apoyo técnico adecuado y la capacitación continua de los docentes, se garantiza que las personas con discapacidad participen plenamente como ciudadanos con alto potencial para la sociedad panameña.

