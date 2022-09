IPHE y RET International firman convenio marco de cooperación

(1/Sep/2022 – web) Panama.- El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) y The Foundation For The Refugee Education Trust, conocido como RET Internacional (Resiliencia-Educación-Transición), de manera conjunta firmaron de un Convenio Marco de Cooperación, comprometiéndose en trabajar para garantizar los esfuerzos que permitan desarrollar acciones en el acceso, ampliación y mejoramiento del servicio educativo, con especial énfasis en niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

Por parte del IPHE, la profesora Marisa Mercedes Canales Díaz, Directora General, firma este convenio marco, mientras que por parte de RET Internacional, el Director Regional para Latinoamérica y el Caribe, Remi Mannaert, suscribieron este acuerdo; mismo que posteriormente será refrendado por la Contraloría General de la República.

En este convenio marco, RET, se compromete a Fortalecer las Capacidades Institucionales en las áreas de la Gestión Integral de Riesgo de Desastres (GIRD) y Movilidad Humana (atención diferencial a población migrante, solicitante de la condición de refugio y refugiados).

Asimismo, fortalecerá la visión sobre los procesos de participación activa de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, sensibilizándolos como actores sustanciales y agentes de cambio de su entorno y no como objetos de atención.

Por su parte, el IPHE en este convenio, se compromete en asesorar el trabajo de la reducción de riesgo y movilidad humana en las sedes del IPHE, en todo el país con el acompañamiento de RET, a la vez, de acciones como: capacitaciones e información relativas al tema de reducción de riesgo de desastres y discapacidad; el mantener actualizada la información de reducción de riesgo de desastres y su vinculación con la discapacidad.

Igualmente, sensibilizará a la comunidad y organismos de primera respuesta en el manejo de los estudiantes con diferentes condiciones de discapacidad ante un evento adverso.

El IPHE, actualmente cuenta con una matrícula de 15,857 estudiantes en todo el país.

Fuente/Foto: IPHE