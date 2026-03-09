El 52% de la población global considera que se ha avanzado suficiente en la igualdad de género

Estudio de Ipsos 2026 revela percepciones divididas sobre la igualdad de género

• Un nuevo informe global de Ipsos realizado en 29 países examina la evolución de los derechos de las mujeres, las expectativas generacionales y la brecha de percepción entre hombres y mujeres.

(09/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Buenos Aires, Argentina.- Ipsos presentó los resultados de su Estudio Global 2026 sobre la igualdad de género, una investigación realizada en 29 países entre finales de 2025 y enero de 2026. Con una muestra de 23,268 adultos, el informe ofrece una fotografía detallada sobre la percepción de derechos, el liderazgo femenino y las actitudes frente a los roles tradicionales en la sociedad actual.

El estudio revela que el 52% de los encuestados considera que, en sus respectivos países, se ha avanzado lo suficiente en otorgar a las mujeres los mismos derechos que a los hombres. Sin embargo, existe una brecha de percepción notable: mientras el 55% de los hombres sostiene esta postura, solo el 44% de las mujeres coincide con ella.

Liderazgo y toma de decisiones

Un punto de convergencia importante es la valoración del liderazgo femenino. El 60% de los participantes a nivel global opina que el funcionamiento de los gobiernos y las empresas mejoraría si más mujeres ocuparan puestos de responsabilidad. En este sentido, el 54% sostiene que la igualdad de género real no se alcanzará hasta que exista una representación equitativa en los cargos de alta dirección, una opinión respaldada mayoritariamente por las mujeres (60%) frente a los hombres (47%).

Expectativas generacionales y roles de género

El informe también explora el futuro de las nuevas generaciones. El 55% de los encuestados cree que las mujeres jóvenes tendrán una vida mejor que sus madres. En contraste, la visión sobre el futuro de los hombres jóvenes ha decaído, con solo un 40% que prevé una mejora respecto a la generación anterior, lo que representa una baja de cinco puntos respecto a 2025.

En cuanto a los roles tradicionales, el 29% de la población global considera que los hombres se benefician cuando las mujeres cumplen roles convencionales. Un dato relevante es que las generaciones Millennials y Z tienden a identificar este beneficio con mayor frecuencia que los Baby Boomers o la Generación X.

Realidad en el contexto regional

Martín Tanzariello, Gerente de Marketing y Comunicación en Ipsos Argentina, destacó que en dicho país el 60% de las personas percibe avances suficientes en materia de derechos. Este indicador sitúa a Argentina por encima de la media global y entre los niveles más altos de América Latina, junto a México (66%) y Chile (65%).

No obstante, Argentina registra el nivel más bajo de la región en cuanto a la creencia de que más mujeres en el poder mejorarían las cosas (58%), comparado con países como Colombia (70%) o Brasil (64%). Asimismo, junto a Chile, presenta la menor adhesión a la idea de obediencia conyugal, con apenas un 13%, cifra significativamente inferior al promedio global del 20%.

