Ivys Quintana, estudiante panameña de licenciatura es reconocida por la Universidad del Sur de Indiana

Panamá, 1de septiembre de 2022. La panameña Ivys Quintana, quien cursa la licenciatura en la Enseñanza del Idioma Inglés, en Indiana, Estados Unidos, como becaria de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), obtuvo recientemente un reconocimiento por su desempeño académico en la Universidad del Sur de Indiana.

Esta universitaria ganó el premio “Sophomore Distinguished Student Award” (estudiantes distinguidos de segundo año). Este reconocimiento es entregado a estudiantes que en su primer año fueron sobresalientes en diferentes áreas en la universidad, como académicas, culturales, sociales, entre otras.

Ivys es una joven panameña procedente del Valle de Antón, provincia de Coclé. Cuando inició sus estudios sus padres determinaron mudarse a la ciudad capital. “Una de las principales razones por las que he llegado tan lejos es por el apoyo incondicional de mis padres. Ellos me han respaldado en todos los retos y actividades en las que he participado”, comentó Ivys.

Realizó sus estudios primarios en la Escuela Unión Panamericana en Alcalde Díaz, Panamá Norte. Durante esos años, Ivys sobresalió en aspectos académicos, formaba parte de los puestos distinguidos del colegio, asimismo participaba de las actividades educativas como obras de teatro, conjunto típico y desfiles patrios.

Cuando Ivys cursaba el undécimo grado en el Centro Educativo Monseñor Francisco Beckmann se le presentó la oportunidad de estudiar un curso complementario en el idioma inglés por dos años, y desde entonces empezó su interés y pasión por enseñar a otros. Gracias a esto realizó un intercambio cultural por cuatro meses en la Universidad del Sur de Mississippi, Estados Unidos, al terminar su bachiller.

Desde pequeña a Ivys le apasiona la historia, la ciencia y las culturas, asignaturas que les parecían muy interesante, y gracias a su profesora de ciencia naturales conoció el programa PISTA de la Senacyt, en donde formó parte desde el 2013 hasta el verano del 2016 después de realizar las pruebas y aprobar el examen aprendió sobre diversas áreas del conocimiento (matemáticas, astronomía y robótica).

“El programa Pista fue lo que me impulsó, ya que fue una iniciativa que me permitió capacitarme sin asistir a la escuela en un ámbito universitario con compañeros de diferentes lugares. Todos los que estábamos en las clases queríamos superarnos y aprender más”, añade la estudiante.

Del mismo modo, Ashley Arauz, amiga de Ivys, la incentivó a unirse al concurso “Química en la Cocina”, junto a ella y otro amigo, y así se unieron al club científico del Centro Educativo Monseñor Francisco Beckmann. En el 2014 obtuvieron el primer lugar en las regionales de Panamá, luego en la final nacional el tercer puesto de la competencia a nivel de pre media.

En el 2017 participó de la Feria Científica del Ingenio Juvenil de la Senacyt con el proyecto “Consumo de Café en los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)”.

Ivys Quintana es una joven de excelencia académica; antes de estudiar inglés en la Universidad del Sur de Indiana, cursó estudios por un semestre en la UTP en la carrera de Ingeniería Marítima. Además, ha formado parte de clubes culturales como el club panameño y japones en la Universidad del Sur de Indiana, en donde realiza dinámicas culturales que resalten las tradiciones de los países.

Actualmente Ivys es orientadora de estudiantes internacionales en la Universidad del Sur de Indiana, es la encargada del curso de inglés para estudiantes de primer ingreso. De igual manera, en sus tiempos libres le gusta ver documentales, viajar y conocer sobre diferentes culturas.

Entre septiembre y octubre de este año Ivys publicará un ensayo documental sobre la Literatura del Jazz en FishHook, con este trabajo se hizo merecedora de un reconocimiento como mejor ensayo para estudiante de primer ingreso.

FishHook es una revista literaria y de arte de la Universidad del Sur de Indiana dirigida a estudiantes de la Facultad de Inglés que difunde los mejores trabajos de poesía, ficción, no ficción y arte visual del campus.

Esta joven destacada espera graduarse con honores de la universidad y seguir aportando sus conocimientos mediante voluntariados, cuando termine su licenciatura anhela estudiar una maestría y enseñar en las escuelas públicas de Panamá. Además, sueña con formar su propia escuela de lenguaje y trabajar con becas para ofrecerlas a estudiantes de excelencia.

La beca que Quintana ganó forma parte de la Convocatoria de Becas de Pregrado de Excelencia para Colegios Oficiales que coordina la Dirección de Desarrollo de Capacidades Científicas y Tecnológicas de la Senacyt. Los detalles para participar por las becas son publicados en la página www.senacyt.gob.pa, sección “convocatorias”, opción “Becas internacionales e inserción de becarios”.

