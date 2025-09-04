Japón refuerza su apuesta por Panamá: JETRO anuncia nuevas inversiones en logística y energía

Panamá consolida su rol como ‘hub’ estratégico para empresas japonesas que buscan las Américas

Inversión récord y un futuro vuelo directo. Panamá despliega su potencial logístico ante 180 empresas de Japón, sellando una nueva era de cooperación económica y comercial entre ambas naciones.

Con una IED que supera los $300 millones anuales desde Japón, Panamá refuerza su posición con el aval de JETRO.

(4//2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión clave este jueves con Norihiko Ishiguro, presidente de la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO), para impulsar una nueva etapa de comercio, inversión y cooperación estratégica entre ambas naciones.

El encuentro, que contó con la participación de más de 180 empresas japonesas, sirvió para que el gobierno nipón reaffirmara su confianza en Panamá como el destino idóneo y la plataforma logística más eficiente para desarrollar los mercados del Caribe y Suramérica.

Durante las conversaciones bilaterales, el presidente Mulino destacó que el interés de las empresas japonesas coincide con un momento de grandes oportunidades de inversión en el país, destacando proyectos de infraestructura pública como el gasoducto por el Canal de Panamá.

«Las reuniones que junto a mi equipo de trabajo hemos sostenido durante dos días ponen de manifiesto el interés que Panamá despierta en Japón, sobre todo en estos momentos en que Panamá cobra una mayor relevancia en el mundo de la energía», afirmó el mandatario.

Uno de los anuncios más significativos fue el avance en las negociaciones para establecer un vuelo directo entre Japón y Panamá con la aerolínea All Nippon Airways. Esta ruta aérea se potenciaría con el ‘hub’ continental que opera Copa Airlines desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Panamá: La puerta de entrada a la prosperidad

Posterior al encuentro, se llevó a cabo un seminario donde el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, expuso ante los inversionistas el tema “Panamá: Su puerta de entrada a la prosperidad y la conectividad global”.

Moltó describió las ventajas competitivas del país, enfatizando que “Panamá es la conexión más eficiente y confiable entre Asia y las Américas. Nuestra geografía única, complementada con infraestructura de clase mundial, nos convierte en un verdadero ‘hub’ global”.

El ministro detalló la capacidad de la ruta interoceánica, por donde pasa alrededor del 5% del comercio marítimo mundial, y resaltó las operaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal, así como la conectividad aérea de Tocumen, «el más conectado de América Latina».

“Las cargas desde Asia Oriental pueden llegar a la costa de Estados Unidos en solo cinco días a través de Panamá. Esto se traduce en entregas más rápidas, menores costos logísticos y mayor resiliencia para las cadenas de suministro japonesas”, añadió Moltó.

Confianza reflejada en cifras récord

La confianza de la comunidad internacional, incluida Japón, se ve reflejada en números. El ministro Moltó reveló que la Inversión Extranjera Directa (IED) en Panamá superó los $2,300 millones en los primeros meses de 2025, lo que representa un crecimiento de más del 14% interanual y el mejor desempeño en quince años.

De acuerdo con las cifras oficiales, la inversión proveniente específicamente de Japón supera los B/.300 millones anuales, mientras que el flujo comercial entre ambos países alcanzó los B/.256 millones el año pasado.

La delegación panameña estuvo integrada por el canciller Javier Martínez Acha; el secretario de Metas y ministro del Canal, José Ramón Icaza; el embajador en Japón, Walter Cohen; y el asesor de Infraestructura, Roberto Roy.

Por parte de JETRO, participaron Mio Kawada, vicepresidente de la organización; Kenyu Konishi, director de Estrategia; y Takao Nakahata, director de Estrategia Global para América Latina.