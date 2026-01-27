JICA y Senacyt impulsan la innovación agropecuaria en Chiriquí con IHCAVA

Ideathon y Hackathon IHCAVA: Tecnología al servicio de la innovación agropecuaria

• El programa IHCAVA integra metodologías de vanguardia y tecnologías como Inteligencia Artificial y Agrotech para transformar el sector productivo de la provincia.

(27/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el propósito de transformar los desafíos del campo en soluciones tecnológicas escalables, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) ejecutan el programa piloto IHCAVA. Esta iniciativa de innovación agropecuaria se centra en fortalecer la cadena de valor en la provincia de Chiriquí mediante la metodología de Ideathon y Hackathon.

Metodología y fases del programa

El programa IHCAVA emplea un enfoque multidisciplinario que conecta a productores locales con talento tecnológico y consultoría especializada de INNOBUC. El proceso se estructura en dos etapas clave:

• Ideathon (27 y 28 de enero de 2026): Fase dedicada al diagnóstico e identificación de retos críticos para construir propuestas viables alineadas con la realidad de la producción y comercialización.

• Hackathon (25 y 26 de febrero de 2026): Etapa de ejecución técnica donde las ideas seleccionadas se convierten en prototipos funcionales y Productos Mínimos Viables (PMV), utilizando herramientas como Agrotech y trazabilidad digital.

Colaboración estratégica internacional

Fumiya Naito, jefe del Equipo de Cooperación de JICA en Panamá, resaltó que este esfuerzo permite articular al sector público, académico y privado para generar un impacto sostenible. Por su parte, Gladys Bernett, directora de Innovación Empresarial de la Senacyt, subrayó que la alianza busca integrar buenas prácticas internacionales que fortalezcan la productividad y el desarrollo sostenible en territorios estratégicos como Chiriquí.

El resultado final esperado es la creación de soluciones de software o hardware que respondan a necesidades reales de los productores chiricanos, cerrando la brecha tecnológica y modernizando los procesos de almacenamiento, transporte y distribución agroindustrial en el país.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: