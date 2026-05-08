José Raúl Mulino reafirma compromiso de Panamá con el sector marítimo y logístico

Durante la inauguración de la Convención Marítima de las Américas 2026, el mandatario José Raúl Mulino anunció nuevas licitaciones portuarias y una ley para modernizar la Marina Mercante.
Panamá impulsa nuevas concesiones y empleos en el sector marítimo y logístico
• El Gobierno Nacional refuerza la defensa del registro de naves y la neutralidad del Canal como pilares para dinamizar la economía y el sector marítimo y logístico del país.
(08/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, reafirmó el respaldo del Gobierno Nacional al sector marítimo y logístico durante la apertura de la Convención Marítima de las Américas 2026. El mandatario subrayó que se impulsan múltiples proyectos destinados a optimizar el desempeño de esta industria, con el objetivo de generar miles de empleos y fortalecer la economía nacional.
Defensa del registro y neutralidad del Canal
En su intervención ante la Cámara Marítima de Panamá, Mulino destacó la inquebrantable neutralidad del Canal interoceánico frente a la actual volatilidad global. Asimismo, defendió con firmeza el régimen de abanderamiento panameño, señalando que el Estado respalda cada embarcación bajo su bandera, diferenciándose así de otros registros que operan como simples franquicias. El mandatario también valoró positivamente el acercamiento de la República Popular China para resolver tensiones por detenciones de buques con bandera nacional en puertos del país asiático.
Concesiones y expansión portuaria
Respecto a la infraestructura, el presidente informó sobre el plan para asegurar la operatividad de los puertos de Balboa y Cristóbal, los cuales serán concesionados de forma separada bajo procesos de transparencia para atraer inversión. Adicionalmente, anunció que la licitación internacional para isla Margarita se convocará antes de finalizar el presente año.
El apoyo gubernamental se extiende a los proyectos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), tales como el reservorio multipropósito del río Indio para garantizar el suministro de agua. Mulino también adelantó la próxima licitación de un gasoducto y el desarrollo de los puertos de Corozal y Telfers, infraestructuras que sumarán 7 millones de TEU a la capacidad de carga actual de la nación.
Modernización y competitividad
En el ámbito legislativo, se presentará en julio ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para reorganizar la Marina Mercante, buscando reducir la burocracia y aumentar la competitividad. El presidente Mulino enfatizó la necesidad de formar especialistas en ciberseguridad marítima y logística para enfrentar los retos del futuro.
Finalmente, el secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, y el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez, resaltaron la importancia de la presencia del Ejecutivo en este foro, que posiciona a Panamá como un centro que conecta más de 140 rutas marítimas y genera cerca del 25% del Producto Interno Bruto nacional vinculado a estos servicios.
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