José Raúl Mulino inaugura Foro CAF con un llamado a la cooperación regional

Panamá se posiciona como eje de la cooperación regional en cumbre de jefes de Estado

• Durante el Foro CAF, mandatarios de siete naciones debaten estrategias de cooperación regional para enfrentar la fragmentación global y potenciar el crecimiento.

(28/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con un firme llamado a fortalecer la cooperación regional, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, inauguró este miércoles el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. El evento, organizado por CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe–, congrega en la capital panameña a siete jefes de Estado y de Gobierno en una cita calificada como sin precedentes para la integración del continente.

Diálogo sobre las diferencias

Durante su discurso de apertura, el mandatario panameño subrayó que la voluntad de los pueblos exige trabajar en las coincidencias por encima de las discrepancias políticas. “Panamá no es competidor de los países, sino complemento de sus economías y el canal está al servicio de América Latina y el Caribe”, afirmó Mulino, resaltando la posición geográfica privilegiada del país como un puente logístico para los mercados de Asia, Europa y las Américas.

La sesión contó con la presencia de figuras internacionales de alto nivel, entre ellos Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Daniel Noboa (Ecuador), Bernardo Arévalo (Guatemala), Rodrigo Paz (Bolivia), Andrew Holness (Jamaica) y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Visión estratégica y financiera

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, destacó que el foro busca dotar a la región de una voz propia en el tablero geopolítico mundial. En este sentido, anunció una ambiciosa hoja de ruta financiera: “Aspiramos a expandir el banco en al menos un 70% hacia 2031, lo que significa cerca de USD 100,000 millones en nuevas aprobaciones”, detalló el ejecutivo, precisando que una quinta parte de estos recursos se destinará a dinamizar el sector privado.

El foro, que se extiende hasta el 29 de enero, reúne a más de 6,000 participantes de 70 países. La agenda de trabajo prioriza soluciones concretas en temas de sostenibilidad, inclusión y competitividad, buscando que la cooperación regional funcione como un contrapeso de paz y equilibrio ante los desafíos económicos globales.

