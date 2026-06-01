Panamá inaugura su pabellón oficial en la feria marítima internacional Posidonia 2026

El mandatario panameño José Raúl Mulino y el primer ministro griego Kyriákos Mitsotákis inauguraron la feria marítima internacional y el pabellón de Panamá con el propósito de fortalecer la confianza comercial y atraer inversiones logísticas.
La delegación panameña consolida inversiones estratégicas en el marco de Posidonia 2026
• Una comitiva gubernamental de alto nivel acompaña al presidente en el principal encuentro del sector naviero mundial, donde se ejecutan acuerdos de colaboración internacional y reuniones con líderes de la industria.
(01/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Atenas, Grecia.- Este lunes fue inaugurada por el primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, en compañía del presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, la feria marítima internacional Posidonia 2026, un evento global que se celebra del 1 al 5 de junio. Posteriormente, ambos mandatarios, acompañados por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, autoridades panameñas y griegas, así como representantes del sector empresarial, procedieron a inaugurar el pabellón de Panamá mediante el tradicional corte de cinta.
Recorrido empresarial y relevancia del sector marítimo
Durante la actividad, el presidente Mulino recorrió diversos estands de corporaciones clave, entre las que se incluyeron Panama International Logistics & Service Inc., Global Shipping Logistics Company y Kouk Maritine Group. El encuentro de las industrias del mar se ha consolidado como el principal punto de reunión del sector marítimo, contando en esta edición con la participación de más de 2 mil expositores del ámbito naviero internacional, más de 100 empresas privadas y gubernamentales, astilleros, armadores y proveedores de soluciones tecnológicas.
Los armadores griegos constituyen los principales usuarios del registro de naves de Panamá. El volumen de estas embarcaciones moviliza gran parte de la carga mundial y aporta ingresos fundamentales para la economía panameña. Debido a la relevancia estratégica que posee Grecia para Panamá, y con el objetivo de consolidar la confianza y atraer nuevas inversiones para el país en áreas marítima, logística y turística, el jefe de Estado se hizo acompañar de una delegación institucional de alto nivel.
La comitiva que acompañó al mandatario en la inauguración y en las instalaciones de la feria estuvo integrada por la embajadora y cónsul general de Panamá en Grecia, Julie Lymberopulos Karnakis; Javier Martínez Acha, ministro de Relaciones Exteriores; José Ramón Icaza, ministro de Asuntos del Canal; Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias; Gloria de León, administradora de Turismo; Luis Roquebert, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá; Salomón Shamah, director general de Promoción Turística de Panamá (PROMTUR); Alberto Vallarino, exministro de Economía y Finanzas; y Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá.
Agenda oficial, acuerdos y encuentros bilaterales
Para este martes, previo a los encuentros formales con el primer ministro Kyriákos Mitsotákis en la Mansión Máximos, y con el presidente de la República Helénica, Konstantínos Tasoúlas, en la Mansión Presidencial, se tiene programado que el presidente Mulino asista en compañía del viceministro de Asuntos Marítimos y Política Insular, Stefanos Gkikas, a la plaza Syntagma para participar en una ceremonia en el Monumento del Soldado Desconocido, donde efectuará un saludo y la entrega de una ofrenda floral.
De igual manera, se detalló que tanto el presidente Mulino como el presidente Tasoúlas serán condecorados en la Casa Presidencial, sede donde se procederá con la firma de acuerdos de colaboración en materias de turismo y relaciones exteriores.
Finalmente, la agenda del mandatario panameño contempla este martes una reunión de carácter comercial con Theodoros Veniamis, representante de Golden Union Shipping Company S.A., prominente armador y líder griego que dirige una destacada empresa de gestión y operación de buques de carga seca. Veniamis ha sido una figura clave en la representación del sector marítimo al fungir como presidente de la Unión de Gremios de Navieros de Grecia.
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