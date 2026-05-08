Presidente Mulino viajará a Costa Rica para la toma de posesión de Laura Fernández

El mandatario José Raúl Mulino encabezará la delegación panameña en los actos oficiales de investidura de la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado.
José Raúl Mulino asistirá al traspaso de mando de Laura Fernández en San José
• Durante su visita oficial por la toma de posesión de Laura Fernández, el presidente de Panamá mantendrá un encuentro bilateral con el rey Felipe VI de España.
• Un total de ocho jefes de Estado y 71 delegaciones internacionales acompañarán a Laura Fernández en el inicio de su periodo constitucional como presidenta de Costa Rica.
(08/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) San José, Costa Rica.- El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, se trasladará este viernes hacia la ciudad de San José para participar en la ceremonia de toma de posesión de la nueva mandataria costarricense, Laura Fernández Delgado. La nueva jefa de Estado asumirá el cargo para el periodo constitucional que se extiende hasta el año 2030, en un evento que contará con la asistencia confirmada de al menos ocho mandatarios internacionales.
Delegación oficial y agenda bilateral
El presidente Mulino asistirá al traspaso de mando acompañado por una delegación de alto nivel integrada por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez Acha; el ministro de Seguridad, Frank Ábrego; y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.
Como parte de su agenda en territorio costarricense, el mandatario panameño tiene programada una reunión con Felipe VI, rey de España. Durante este encuentro se abordarán temas prioritarios de la agenda bilateral, con especial énfasis en áreas de cooperación, intercambio comercial, seguridad estratégica e inversiones.
Detalles de la ceremonia internacional
El acto oficial, que consagra a Laura Fernández como la 50.ª presidente constitucional de la República de Costa Rica, tendrá como escenario el Estadio Nacional. La organización ha confirmado la presencia de 71 delegaciones de diversos países, entre los que destacan Estados Unidos, España, Ecuador, República Dominicana, Países Bajos y diversas naciones de la región centroamericana.
Entre los jefes de Estado que han validado su participación en el evento se encuentran los presidentes Luis Rodolfo Abinader, de República Dominicana; Nayib Bukele, de El Salvador; Bernardo Arévalo, de Guatemala; Isaac Herzog, de Israel; José Antonio Kast, de Chile; Nasry Asfura, de Honduras; además del mandatario nicaragüense. Con esta visita, el Gobierno de Panamá reafirma los lazos diplomáticos con la administración entrante de la nación vecina.
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