Presidente Mulino llega a Costa Rica para la toma de posesión de Laura Fernández Delgado

Acompañado por una delegación de alto nivel, el presidente José Raúl Mulino participa en el cambio de mando democrático que consagra a Laura Fernández Delgado como nueva presidenta.
Laura Fernández Delgado asume presidencia de Costa Rica con la presencia de José Raúl Mulino
• El mandatario panameño fue recibido con honores de jefe de Estado en San José, donde reafirmó su voluntad de fortalecer los lazos comerciales y fronterizos con el gobierno entrante.
(08/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) San José, Costa Rica.- El presidente de la República, José Raúl Mulino, arribó este viernes a la ciudad de San José para asistir a la ceremonia de toma de posesión de la nueva mandataria de Costa Rica, Laura Fernández Delgado. A su llegada, el gobernante panameño recibió los honores correspondientes a su alta investidura de jefe de Estado, integrándose al grupo de ocho presidentes internacionales que acompañan el inicio del nuevo periodo constitucional costarricense.
Fortalecimiento de la relación binacional
Durante su llegada, el presidente Mulino expresó su satisfacción por participar en este proceso democrático y subrayó el interés de Panamá en continuar profundizando la cooperación con la administración de Laura Fernández Delgado. El mandatario manifestó que su presencia tiene como objetivo principal fortalecer el trabajo conjunto en beneficio del progreso de ambos pueblos, con un enfoque especial en el desarrollo comercial y la mejora de las condiciones en la zona fronteriza compartida.
«Estoy muy contento de participar en este cambio de mando democrático en Costa Rica, con nuestros vecinos y queridos amigos, con el ánimo de fortalecer y seguir trabajando unidos como buenos vecinos que somos», señaló el jefe del Ejecutivo panameño tras ser recibido por las autoridades locales.
Delegación oficial panameña
El presidente José Raúl Mulino se encuentra acompañado en esta visita oficial por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, así como por una comitiva ministerial estratégica para la agenda bilateral. La delegación incluye al canciller de la República, Javier Martínez Acha; al ministro de Seguridad, Frank Ábrego; y al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.
La presencia de estos altos funcionarios subraya la prioridad que el Gobierno Nacional otorga a la relación con Costa Rica en materias clave como la seguridad regional y el intercambio mercantil, sectores que se esperan potenciar bajo el liderazgo de la nueva presidenta Laura Fernández Delgado. El evento representa una oportunidad para reafirmar la estabilidad política de la zona y la continuidad de los proyectos comunes entre ambas naciones.
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