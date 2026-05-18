Proyecto cultural capacita a jóvenes de Colón como protagonistas del patrimonio vivo regional

A través de recorridos teatralizados apoyados en inteligencia artificial, la iniciativa busca potenciar el patrimonio vivo de la provincia de Colón y generar oportunidades de emprendimiento local.
Iniciativa de innovación turística convierte a la juventud colonense en dinamizadora del patrimonio vivo
• La Senacyt y Malamaña Teatro presentaron un proyecto de innovación turística y cultural que formará a jóvenes becados en historia, patrimonio y artes escénicas.
(18/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Colón, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la empresa creativa Malamaña Teatro presentaron de forma oficial el proyecto titulado Innovación turística y cultural en Colón: jóvenes protagonistas del patrimonio vivo, durante un acto celebrado en el Auditorio del Centro de Arte y Cultura de Colón (Cacco). La iniciativa, que concibe a la creatividad como un motor fundamental para el desarrollo económico y social, tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la identidad cultural, el aprendizaje y el emprendimiento en la juventud de la provincia.
Financiamiento y estructura de capacitación
La iniciativa es financiada mediante los recursos asignados en la Convocatoria Pública Panamá Innova 2025 de la Dirección de Innovación Empresarial (DINE) de la Senacyt. Malamaña Teatro, en su condición de entidad ganadora de la convocatoria, se encargará del desarrollo integral de la propuesta.
Para la ejecución del proyecto se recibieron aplicaciones de 107 jóvenes coloneses, de los cuales se seleccionó a un grupo de 15 jóvenes que recibieron becas para formarse en áreas de turismo, patrimonio, historia y teatro. La capacitación les permitirá realizar recorridos teatralizados en espacios de alto valor histórico, entre los que se destacan el Fuerte de San Lorenzo y Portobelo. En estas locaciones, los actores narrarán los acontecimientos del territorio basándose en la investigación histórica previa y en la memoria comunitaria. Asimismo, se incorporará el uso de herramientas de Inteligencia Artificial para la traducción simultánea y la replicación de voz, lo que facilitará un mayor alcance de la propuesta a nivel internacional.
Impactos sociales y desarrollo estratégico
La directora de la DINE, Gladys Bernett, expuso en tercera persona que el arte constituye un elemento esencial para la humanidad y el alma en un entorno cambiante, agregando que el conocimiento de la historia y la cultura es indispensable para la construcción de la identidad juvenil. Bernett enfatizó que la institución apuesta por los jóvenes como agentes de cambio a través de este lanzamiento y manifestó la intención de concretar un mayor número de iniciativas dentro de la provincia colonense.
Por su parte, Marisín Luzcando, directora ejecutiva de Malamaña Teatro, junto a Maritza Vernanza, responsable técnica del proyecto, detallaron en tercera persona los alcances previstos a nivel social, cultural, económico, educativo e institucional. Las voceras destacaron que el plan generará oportunidades de formación y empleo, al tiempo que estructurará una oferta cultural diferenciada y propiciará la revaloración de sitios declarados patrimonio de la Unesco.
Diversificación del turismo nacional
Esta iniciativa se alinea con los objetivos del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Pencyt) de la Senacyt, el cual contempla el desarrollo y la implementación de soluciones fundamentadas en ciencia, tecnología e innovación para expandir y diversificar el turismo panameño más allá de la zona del Canal. De este modo, se busca promover el patrimonio natural, cultural e histórico nacional para atraer visitantes y apalancar el emprendimiento turístico local, favoreciendo el crecimiento sostenible en las regiones menos exploradas.
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