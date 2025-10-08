Jóvenes del programa Mi Primer Empleo inician pasantías en hoteles de playas de Coclé

Alianza público-privada impulsa la inserción laboral con el programa Mi Primer Empleo en Coclé

• La iniciativa, coordinada por La iniciativa, coordinada por Mitradel y el Hotel Buenaventura, busca impulsar la carrera profesional de jóvenes coclesanos e insertarlos en el dinámico y creciente sector turístico.

(08/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Coclé, Panamá.- Treinta jóvenes participantes del Programa Mi Primer Empleo concluyeron recientemente una capacitación fundamental en habilidades blandas, marcando el paso previo al inicio de sus pasantías en hoteles de playas de la provincia de Coclé. Esta iniciativa busca fortalecer sus competencias personales y laborales, facilitando de manera efectiva su inserción en el sector turístico y hotelero de la región.

La jornada de formación fue organizada por la Dirección Regional del Mitradel en Coclé, en estrecha colaboración con el equipo de Recursos Humanos del Hotel Buenaventura. Durante la sesión, los participantes abordaron temas cruciales como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la responsabilidad. También se impartieron módulos especializados sobre cómo abordar una entrevista laboral, dotándolos de las herramientas esenciales para enfrentar el mundo profesional con mayor seguridad.

Compromiso con el desarrollo de talento juvenil

Estrella González de Carranza, directora regional del Mitradel en Coclé, subrayó la relevancia de estas acciones formativas dentro de la estrategia institucional. González de Carranza destacó que el programa Mi Primer Empleo representa una «herramienta clave para abrir oportunidades reales a nuestra juventud». Agregó que, a través de estas capacitaciones, se busca que los participantes lleguen «mejor preparados y con mayor confianza al mundo laboral».

Por su parte, Xenia De La Cruz, representante del Hotel Buenaventura, enfatizó el compromiso del sector privado con la formación de nuevos talentos en la industria. De La Cruz señaló que recibir a estos jóvenes es una «inversión en el futuro del turismo», enfocada no solo en el aprendizaje práctico, sino también en el desarrollo de «valores que los acompañen en su carrera profesional».

El Programa Mi Primer Empleo, impulsado por el Mitradel, se consolida como un puente estratégico entre la academia, la juventud y el mercado laboral panameño. La iniciativa busca asegurar que los jóvenes coclesanos adquieran experiencia directa en una de las industrias de mayor crecimiento económico en la provincia.