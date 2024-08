Jóvenes panameños inician su primera experiencia laboral en el sector bancario gracias a Mi Primer Empleo

Larry y Elianis: Primeros pasos en la banca a través del programa Mi Primer Empleo

(23/Ago/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- Dos jóvenes panameños, Larry Keene y Elianis González, han dado un paso significativo en su desarrollo profesional al comenzar su primera experiencia laboral en el sector bancario gracias al programa Mi Primer Empleo, una iniciativa liderada por el presidente José Raúl Mulino Quintero y ejecutada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), bajo la dirección de la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño.

Este programa, que tiene como objetivo principal ofrecer una primera oportunidad laboral a jóvenes de entre 17 y 24 años, ha permitido que Larry y Elianis, junto con otros jóvenes universitarios, bachilleres de escuelas vocacionales y técnicos formados en el INADEH, inicien su camino en el mundo laboral.

Elianis González, de 19 años, estudiante de Mercadotecnia, Publicidad y Venta en el Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAN), ha comenzado su pasantía en UniBank, donde tendrá la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación académica y las capacitaciones en habilidades blandas impartidas por Trabajadores Sociales y Psicólogos del Mitradel. «Es una experiencia muy gratificante que me permitirá obtener habilidades valiosas para mi desarrollo profesional», comentó Elianis.

Por su parte, Larry Keene, de 23 años, estudiante de la Universidad Latina de Panamá y residente en Don Bosco, expresó que «Mi Primer Empleo me ha cambiado la vida, porque me ha permitido entrar a un área de trabajo que me hace crecer como persona y como profesional». Larry subrayó que esta es una valiosa oportunidad que el Gobierno Nacional brinda a los jóvenes sin experiencia laboral para demostrar su potencial y construir un futuro profesional.

John Rozo Uribe, Gerente General de UniBank Panamá, destacó la importancia de la colaboración entre el gobierno, las empresas privadas y otros actores clave para mejorar la economía del país y brindar oportunidades a los jóvenes a través de programas como Mi Primer Empleo.

Este programa tiene previsto facilitar más de 1,000 plazas para jóvenes bachilleres, universitarios y técnicos, permitiéndoles acceder a empleos inclusivos que proporcionen una base sólida para su desarrollo profesional. El Estado, a través del Mitradel, aportará 300 balboas mensuales durante los tres meses de pasantía, mientras que la empresa cubrirá la diferencia del salario mínimo según la región, actividad económica y tamaño de la empresa. Al finalizar la pasantía, las empresas participantes recibirán un incentivo fiscal equivalente al doble del salario mínimo mensual por tres meses, aplicable en su declaración de renta del año respectivo.

Con iniciativas como Mi Primer Empleo, Panamá avanza en la creación de oportunidades laborales dignas para la juventud, impulsando su crecimiento personal y profesional desde los primeros pasos en el mundo laboral.