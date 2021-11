«Judas y el mesías negro» la película basada en hechos reales que sacudió las calles de los Estados Unidos, llega a la 10ma edición de IFF Panamá

Con invitado de lujo, su director Shaka King estará presente en la 10ma EDICIÓN DE IFF PANAMÁ 2021

(22/Nov/2021 – web) Panamá.- Llega a la gran pantalla del Festival Internacional de Cine de Panamá, el éxito que ha trascendido fronteras, del director norteamericano Shaka King, “JUDAS AND THE BLACK MESSIAH” (Judas y el mesias negro) protagonizada por Daniel Kaluuya, film con el cual obtuvo el Óscar a mejor actor de reparto en el año 2020, además, durante el mismo año la película acumuló numerosos premios y nominaciones, entre las que destacan: Globos de Oro: Mejor actor de reparto (Daniel Kaluuya); Premios BAFTA: Mejor actor secundario (Kaluuya); National Board of Review (NBR): Top 10 películas del año; American Film Institute (AFI): Top 10 – Mejores películas del año; Critics Choice Awards: Mejor actor secundario (Daniel Kaluuya), y muchos otros.

El realizador Shaka King denota con esta producción un acontecimiento que, además de ser un suceso histórico, es sin duda una muestra de la cruda realidad que aún en estos días acecha a la comunidad de color en las calles estadounidenses y que se ha convertido en un espejo de lo que ocurre en muchas sociedades del mundo, a causa de la desigualdad social.

“Nuestro principal objetivo es que nuestros participantes y público puedan tener acceso a las más enriquecedoras experiencias que podamos crear para ellos. Producciones como éstas nos inspiran a seguir creando, trabajando y nos mueven a cambiar la manera de ver y hacer cine. Estoy segura de que la presencia y participación de Shaka King sumará mucho en IFF Panamá”, comentó Pituka Ortega Heilbron, directora ejecutiva de IFF Panamá.

Shaka King, antes de dirigir y producir tan afamada cinta, se dedicó durante años a desarrollar el guión con Will Berson, basado en una historia de la pareja Kenny y Keith Lucas, un drama que más tarde se convertiría en una aplaudida producción estrenada en el año 2021.

Con un doble mensaje, un hilo intrigante y un final decisivo “JUDAS AND THE BLACK MESSIAH”, habla sobre la historia que sacudió las calles de Chicago a finales de la década de los 60´s, cuando el informante del FBI William O’Neal se infiltra en el Black Panther Party y se le encarga seguir la pista al carismático líder, Chairman Fred Hampton.

Un ladrón de profesión, O’Neal juega entre manipular a sus camaradas y su supervisor, el agente especial Roy Mitchell. El poder político de Hampton crece al mismo tiempo que se enamora de su compañera revolucionaria Deborah Johnson. Mientras tanto, una batalla se forja en el interior de O’neal. ¿Se alineará con las fuerzas del bien? O entregará a Hampton y a las panteras como lo encarga el director de la FBI J. Edgar Hoover?

Con orígenes panameños heredados de su padre y también de su abuelo materno, Shaka King viene a conectar con sus raíces en este su primer viaje a suelo istmeño, para participar el la décima edición de IFF Panamá. El director, considera haber crecido en un hogar caribeño muy estricto, lejos de lo que acostumbra la cultura estadounidense; lo que le ayudó a forjar su carácter y convicciones.

Luego de graduarse escribió guiones mientras trabajaba como consejero juvenil y tutor. En 2007 ingresó en un programa de posgrado en cine en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, donde fue alumno de Spike Lee. Su tesis para la maestría en bellas artes fue el largometraje “Newlyweeds”, su ópera prima. La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2013.

Su filmografía incluye los cortometrajes “Mulignans”, en 2015, y “LaZercism”, en 2017, protagonizado por Lakeith Stanfield. En este corto King propone un mundo en el que los blancos sufren de “glaucoma racista”, una enfermedad que les impide ser conscientes de sus conciudadanos negros.

“JUDAS AND THE BLACK MESSIAH”

Director: Shaka King | Estados Unidos / USA | 2021 | 126′

Sobre Fundación IFF Panamá

La Fundación del Festival Internacional de Cine de Panamá, Fundación IFF Panamá (FIP), es una organización sin fines de lucro creada con la finalidad de apoyar la realización del Festival Internacional de Cine de Panamá y apuntalar las actividades culturales y educativas que se llevan a cabo como parte integral de cada edición.

Las iniciativas de la Fundación IFF Panamá son posibles gracias al apoyo del Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Lab, Ministerio de Cultura (Micultura), Promtur, Copa Airlines, así como de otros generosos promotores.

Sobre el Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá)

El Festival Internacional de Cine de Panamá IFF Panamá, existe gracias a la inmensa pasión que siente el público panameño hacia el cine. Es la audiencia de este país, siempre abierta al intercambio con todas las naciones del mundo, la que marcó el nacimiento del festival en 2012 y la que lo ha hecho crecer al reconocerlo y apoyarlo como nutriente cultural esencial.

IFF Panamá existe para mostrar al mundo una filmografía en desarrollo, con una apuesta al color y sabor propio y genuino que promete una nueva y fresca oferta mundial. Además, con un programa de industria que enlaza las experiencias de los miembros de la industria cinematográfica local y la de los representantes de la industria internacional que acuden a la cita, en espacios que alimentan nuevas posibilidades de producción, comercialización y distribución de películas. IFF Panamá facilita herramientas para el fortalecimiento de un sector de reconocido impacto.

Vía Proyecto Cardigans