Juez revoca medidas cautelares a imputados por corrupción

(26/Ago/2022 – web) Panamá.- El juez tercero liquidador adjunto de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Fernando Basurto, dispuso que se procederá a la revocatoria de la medida cautelar y ordenaría la detención preventiva a tres imputados por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción de servidores públicos. También reprogramó la audiencia ordinaria prevista para el jueves 25 de agosto, para los días 14 y 15 de noviembre de 2022, a las 9:00 a.m.

Durante la audiencia, el juez Basurto manifestó que tres ciudadanos que fueron beneficiados con medidas cautelares distintas a la detención preventiva no están cumpliendo con estas y no se les ha podido ubicar en los domicilios que habían proporcionado, por lo tanto, el tribunal procederá con la revocatoria de la medida cautelar y ordenar la inmediata detención de estas personas.

Además, el juzgador manifestó que otras tres personas que se encuentran con fianza de excarcelación tampoco se les ha podido ubicar en los domicilios y números de teléfonos que habían proporcionado, ni a los fiadores, por lo que el juzgador procederá a fijar un edicto en que se les concede 10 días a los fiadores y, en el efecto de que no se presenten al tribunal, serán canceladas las fianzas y se ordenará la inmediata detención y declarados en rebeldía.

El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Anticorrupción de Descarga, Ariel Guevara. Por la defensa pública participaron Samuel Pereira y Fernando Peñuelas, mientras que por la defensa técnica particular estuvieron Aldo Ayala, Harmodio Villarreal, Reinaldo Milwood y Luis Carlos Martínez.

Es importante manifestar que la fecha de audiencia alterna ha sido fijada para el 5 y 6 de diciembre de 2022, a las 9:00 a.m., y en el efecto de que los abogados particulares no puedan ejercer la defensa, el tribunal ha designado a defensores públicos para no vulnerar los derechos de los otros imputados a una justicia expedita y en tiempo razonable.

Esta causa guarda relación por la presunta comisión del delito de corrupción de servidores públicos en la Secretaría del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Órgano Judicial, y es seguida contra 26 imputados.

Fuente/Foto: Órgano Judicial de Panamá