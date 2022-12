Jueza decreta apertura de causa criminal a expresidente de la República

(9/Dic/2022 – web) Panamá.- La jueza tercera liquidadora de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloísa Marquínez M., mediante el Auto N.° 23 de 9 de diciembre de 2022, decretó la apertura de causa criminal a un expresidente de la República por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en el denominado caso “New Business”.

El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales emitió el auto de llamamiento a juicio N.° 23 de 9 de diciembre de 2022, dentro del término establecido por ley, para emitir la calificación del mérito legal de este proceso penal.

En tanto, se fijó como fecha de audiencia principal del 17 al 28 de abril de 2023, y como fecha alterna del 23 de mayo al 5 de junio de 2023, ambas audiencias a las 9:00 a.m. Asimismo, se designó un defensor del Instituto de la Defensa Pública, en el evento de que no comparezca la defensa técnica particular del expresidente de la República.

La juzgadora, luego de realizar el examen del sumario, manifestó que las constancias procesales incorporadas establecieron la existencia de delitos precedentes que acreditan que los fondos investigados tenían procedencia ilícita. Asimismo, el tribunal estableció la vinculación del expresidente de la República con el delito de blanqueo de capitales, por lo cual, decreta la apertura de causa criminal como presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Título VII, Capítulo IV, Libro II, es decir, por el delito de blanqueo de capitales.

Igualmente, dispuso en la resolución la jueza Baloísa Marquínez M., negar un incidente de nulidad por violación al fuero penal electoral, que había sido presentado por la defensa técnica particular. Además, se estableció el periodo común de cinco días para que las partes aduzcan las pruebas que estimen conveniente.

Con el fin de garantizar el principio de publicidad, transparencia y acceso a la información, esta audiencia será transmitida a través de la página web del Órgano Judicial ww.organojudicial.gob.pa y por la cuenta de YouTube OjudicialPanama.

Fuente/Foto: Órgano Judicial de Panamá