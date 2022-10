Jueza fija fecha única  para la realización de la audiencia en el denominado caso Financial Pacific

(19/Oct/2022 – web) Panamá.- La jueza tercera liquidadora adjunta de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Clelia De La Rosa Mendoza, estableció como fecha única el 7 de noviembre de 2022 para la realización de la audiencia en el denominado caso Financial Pacific, luego de que fuera suspendida este miércoles 19 de octubre por la no asistencia de un abogado técnico particular.

La audiencia por el posible delito contra el orden económico en la modalidad de delito financiero, en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific, fue suspendida por la juzgadora respetando el debido proceso, no sin antes rechazar varios incidentes y solicitudes presentados con base en el artículo 2277 del Código Judicial. La juzgadora explicó que al abogado que no ha sido notificado se le fijó un edicto en puerta y, en ese sentido, habilitó para la fecha indicada a la defensa pública por si no comparece alguno de los abogados defensores de los imputados. En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Aida Castro, mientras que por la defensa de los imputados asistieron los defensores técnicos particulares Juan Camargo, Jaime Abad, Yarissa Cárdenas y el defensor público Fernando Peñuela. Esta investigación se inició el 24 de julio de 2012, cuando se presentó la querella. Fuente/Foto: Órgano Judicial de Panamá