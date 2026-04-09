Plataforma JUMP entregará bolsa de inversión de 100,000 balboas en su gran final

Tras un proceso de selección entre 1,800 inscritos, ocho emprendedores panameños clasificaron para competir por una inversión de B/.100,000 el próximo 9 de mayo.
JUMP inicia su segunda temporada con ocho finalistas que compiten por inversión
• La plataforma de emprendimiento JUMP consolida su segunda edición con finalistas de diversos sectores que superaron rigurosos filtros financieros y estratégicos.
(09/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- JUMP, la plataforma de contenido y comunidad que impulsa el emprendimiento en Panamá a través de una competencia empresarial transmitida como reality televisado, anuncia el inicio de su segunda temporada. Tras un proceso que arrancó con cerca de 1,800 inscripciones, ocho emprendedores ya clasificaron como finalistas y se preparan para competir por una bolsa de inversión de B/.100,000 en la gran final, que se celebrará el 9 de mayo en el Teatro Aurea “Baby” Torrijos de Ciudad de las Artes.
En su primera temporada (2025), la iniciativa marcó un hito en el ecosistema emprendedor local al entregar una bolsa de inversión de esta magnitud. Para esta segunda edición, el programa regresa con una mayor convocatoria, filtros de selección más exigentes y un ecosistema de aliados fortalecido.
Proceso de selección y finalistas
El camino hacia la etapa definitiva ha requerido superar diversos criterios de evaluación, tales como la formalidad de constitución de la empresa, el potencial de crecimiento, reportes financieros y cualidades del emprendedor. Tras superar los Pitch Days y la etapa de 16 semifinalistas —que incluyó capacitaciones financieras—, ocho proyectos emergieron como finalistas.
Los emprendimientos seleccionados generan actualmente 39 empleos directos y representan sectores diversos, entre los que destacan agricultura, logística, empleabilidad con inteligencia artificial, productos de consumo masivo, gastronomía y arquitectura sostenible.
Sobre este avance, Julio Spiegel, empresario e inversionista del proyecto y fundador de Move Up Center, destaca que el volumen de participación obligó a elevar los estándares del proceso. Spiegel señala que los participantes actuales han superado filtros rigurosos de validación financiera y presentan modelos de negocio maduros con balances sólidos.
Formación y acompañamiento estratégico
La plataforma no se limita a la competencia, sino que ofrece un ecosistema de crecimiento. Los 1,800 inscritos accedieron a la plataforma educativa Néxito y a una comunidad exclusiva de gestión empresarial. Por su parte, los 16 semifinalistas recibieron instrucción financiera especializada de Gabriel Holness, CEO de Bakertilly Panama.
Los ocho finalistas han participado en un programa de emprendimiento de nueve sesiones desarrollado junto a Ciudad del Saber, además de sesiones estratégicas con patrocinadores como BAC, Internacional de Seguros y TVN, junto a mentorías de ejecutivos de alto nivel.
Yescenia Navarro, empresaria, inversionista y CEO de BeBrave, manifiesta que el programa brinda una lucidez estratégica a los participantes, preparándolos para liderar cambios en el entorno empresarial. Asimismo, Brian Lutz, inversionista y fundador de EmprendementeX, resalta que la plataforma hace visible el talento real de emprendedores que facturan y generan empleo en el país.
Detalles de la gran final
La culminación de la temporada se llevará a cabo el sábado 9 de mayo, donde los finalistas presentarán su pitch de negocios ante los inversionistas Julio Spiegel, Brian Lutz y Yescenia Navarro. El ganador recibirá la bolsa de inversión de B/.100,000, adjudicada según la capacidad de demostrar impacto y viabilidad del negocio. Con esta acción, la plataforma continúa consolidándose como un referente para el escalamiento de negocios sostenibles en Panamá.
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