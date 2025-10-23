Junta Directiva del IMELCF realiza entrevistas a candidatos a Director IMELCF

Culmina etapa de entrevistas para escoger al Director IMELCF

• Bajo la presidencia del Procurador General de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, la Junta Directiva del IMELCF cumplió con la metodología y tiempos reglamentarios para entrevistar a los candidatos.

(23/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Junta Directiva del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) celebró su Octava Reunión Ordinaria el pasado miércoles 22 de octubre de 2025. El encuentro fue presidido por el Procurador General de la Nación, Mgtr. Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, en su rol de Presidente de la Junta Directiva. El punto central de la agenda fue la realización de las entrevistas a los concursantes elegibles para el cargo de Director IMELCF, cumpliendo con los tiempos y la metodología establecidos en el reglamento del concurso.

Desarrollo de la Reunión Ordinaria

Tras la verificación del quórum y la aprobación del orden del día, el Procurador Gómez Rudy destacó la relevancia de la jornada para la culminación del concurso de méritos destinado a elegir al nuevo Director(a) General de la institución.

El orden del día fue modificado para incluir la lectura y aprobación del acta de la reunión extraordinaria N°7 del 15 de octubre de 2025. En este marco, se dio la juramentación de la doctora Susan Beitía como delegada del Colegio Médico de Panamá ante la Junta Directiva, acto que fue presidido por el Procurador General de la Nación. Participaron en la reunión la Magistrada Presidenta de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias; la licenciada Maritza Cedeño Vásquez, Presidenta del Colegio Nacional de Abogados; y la doctora Oris Lam de Calvo, Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. El licenciado Jeancarlos Cádiz Quintero fungió como Secretario ad hoc.

Entrevistas a los Concursantes

Una vez aprobados los formularios de puntuación, los miembros de la Junta Directiva se trasladaron al salón de capacitaciones del IMELCF para dar inicio a la etapa de entrevistas. La oficina de Relaciones Públicas fue autorizada para transmitir el proceso en vivo a través del canal de YouTube IMELCFPANAMA.

Antes de la presentación del primer candidato, el Secretario ad hoc leyó las reglas de conducta que el público debía observar estrictamente, incluyendo la prohibición de interferir con gestos o señales de aprobación o desaprobación.

Las entrevistas se desarrollaron en estricto cumplimiento del reglamento y el siguiente orden: Gabriel Vega Yuil, José Vicente Pachar Lucio, Abdiel Abel Rentería Ramos y Aurelia Estela Murillo Godoy. Cada uno de los cuatro (4) concursantes elegibles tuvo la oportunidad de sustentar sus propuestas y responder a las interrogantes planteadas por los miembros de la Junta Directiva en Pleno.

Cierre de la Jornada de Evaluación

Al concluir las exposiciones, los miembros procedieron a introducir en un sobre sellado ante el público todos los formularios con las puntuaciones asignadas a los candidatos. Con este acto, se decretó la suspensión de la sesión, la cual continuará el próximo viernes 24 de octubre de 2025 a las 9:00 a.m. para finalizar el orden del día aprobado.

IMELCF Lidera la Adopción de Tecnología Forense en Centroamérica, https://www.panama24horas.com.pa/noticias/imelcf-tecnologia-forense-centroamerica

El IMELCF, con 40 años al servicio de la Administración de Justicia panameña, destaca por ser la Primera Institución Forense de Latinoamérica en obtener la acreditación de ANAB en Criminalística de Campo bajo la Norma ISO/17020:2012 y por la acreditación de sus Laboratorios bajo la Norma ISO/IEC 17025.