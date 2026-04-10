Junta Directiva de Senadap solicita formalmente la remoción del director Nolis Góndola

La Junta Directiva presentó al presidente José Raúl Mulino los hallazgos de una investigación que documenta posibles afectaciones patrimoniales y crisis en el clima organizacional de la entidad.
Informe revela irregularidades administrativas y pide remoción del director de Senadap
• Una comisión investigadora confirmó desacato a decisiones oficiales, falta de transparencia y una deficiente gestión de recursos humanos bajo la dirección de Nolis Boris Góndola Solís.
(10/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Junta Directiva de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afrodescendientes Panameños (Senadap) ha solicitado formalmente al presidente de la República, José Raúl Mulino, la remoción del director de Senadap, Nolis Boris Góndola Solís. La decisión se fundamenta en el informe final de una comisión investigadora que documenta graves irregularidades administrativas, falta de ejecución institucional y una ruptura en el esquema de gobernanza de la entidad.
Hallazgos de la comisión investigadora
El proceso investigativo, iniciado tras denuncias de organizaciones afrodescendientes y funcionarios, fue ejecutado por representantes de los ministerios de Gobierno, Salud, Educación y Trabajo. El informe presentado este miércoles confirma un incumplimiento sistemático de las decisiones adoptadas por la directiva, destacando el desacato a la unificación de sedes acordada y la omisión de funciones críticas, como la elaboración de actas oficiales.
La auditoría administrativa reveló una gestión deficiente caracterizada por la concentración de poder en un grupo reducido de colaboradores, excluyendo al resto del personal. Además, se identificaron irregularidades en la gestión de recursos humanos y una falta total de transparencia en el manejo del presupuesto y la planificación estratégica de la institución.
Impacto patrimonial e institucional
Uno de los puntos más críticos señalados es la posible afectación patrimonial al Estado. Según el informe, la permanencia indebida en un inmueble arrendado generó gastos evitables que contravienen órdenes previas de la Junta Directiva. A esto se suma un deterioro severo del clima organizacional, descrito por conductas confrontativas y evasivas que han derivado en una pérdida de confianza tanto interna como externa.
Ante la gravedad de estas evidencias, la Junta Directiva invocó el artículo 13 de la Ley 379 de 2023 para solicitar la remoción del Director General. La directiva considera que la permanencia de Góndola Solís es incompatible con la urgencia de restablecer la legalidad administrativa y la cohesión del movimiento afrodescendiente en Panamá. El informe también será remitido a las instancias competentes para determinar responsabilidades legales adicionales.
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