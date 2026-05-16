La Junta Ejecutiva del PNUD/UNFPA/UNOPS concluye su visita de campo en Panamá

El Ministerio de Relaciones Exteriores acompañó la agenda de trabajo que resalta la cooperación del Sistema de las Naciones Unidas alineada con las prioridades nacionales de desarrollo de Panamá.
Resultados de desarrollo y cooperación internacional: Concluye misión de la Junta Ejecutiva del PNUD/UNFPA/UNOPS
• Una delegación de embajadores de las Naciones Unidas finalizó una misión oficial en el país, donde evaluó proyectos conjuntos en materia de infraestructura, salud, educación y gobernanza del agua.
(15/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Una delegación de embajadores de la Junta Ejecutiva del PNUD/UNFPA/UNOPS concluyó su visita a Panamá, en una misión que contó con el firme acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este encuentro puso de relieve la alianza entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Panamá tanto a nivel nacional como regional, brindando la oportunidad de observar cómo el Sistema de las Naciones Unidas trabaja para apoyar las prioridades nacionales de desarrollo, en el contexto de las discusiones sobre la iniciativa ONU 80.
Encuentros institucionales de alto nivel
Durante la misión, la delegación sostuvo encuentros con altos funcionarios gubernamentales, incluidos representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores; Gobierno; Salud; Desarrollo Social; Mujer; Obras Públicas; y Cultura.
La delegación también se reunió con instituciones clave del Estado fuera del Órgano Ejecutivo, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Autoridad del Canal de Panamá, además de contrapartes nacionales, el Equipo de País de las Naciones Unidas y socios comunitarios, con el fin de dialogar sobre iniciativas que respaldan las prioridades nacionales de desarrollo de Panamá.
Visitas comunitarias y proyectos de sostenibilidad
La agenda incluyó una visita a las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá y a la comunidad de la cuenca de Cirí Grande, en Capira. En esta localidad, los miembros de la Junta Ejecutiva se reunieron con actores locales para dialogar sobre el apoyo del PNUD a la gobernanza del agua, la sostenibilidad ambiental y las iniciativas basadas en incentivos que benefician a productores de café.
Posteriormente, en la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las conversaciones se centraron en el apoyo del PNUD y UNOPS a la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del desarrollo sostenible y la diversificación económica, así como en la construcción de la Estación Científica de Investigación de Coiba.
Inclusión social, educación e infraestructura
En el Ministerio de Gobierno, específicamente durante una visita al taller “Remenditos”, la delegación dialogó con socios sobre el apoyo del PNUD al modelo de reintegración social de Panamá en el marco del Plan Libertad. Asimismo, en el Ministerio de Cultura, las conversaciones se enfocaron en programas inclusivos en las artes y en los esfuerzos para coordinar políticas públicas que promuevan la cohesión social.
La delegación también mantuvo reuniones con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE). En estos espacios, se abordó el apoyo del PNUD, UNFPA y UNOPS a la educación técnica, el desarrollo de habilidades y los vínculos entre la inversión en infraestructura, la empleabilidad y la inclusión económica.
Por otro lado, se dialogó con el Ministerio de Obras Públicas sobre el papel de UNOPS en el apoyo a la infraestructura sostenible y la implementación de grandes proyectos de construcción, incluido el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.
Salud y políticas públicas en San Miguelito
En el distrito de San Miguelito, la delegación visitó el Centro de Salud de Cerro Batea y conversó con jóvenes y otros socios sobre el apoyo del UNFPA a servicios de salud integrales y participativos para adolescentes y jóvenes.
La agenda concluyó con reuniones con representantes de los ministerios de Salud, Desarrollo Social y de la Mujer, así como con otros socios nacionales, para dialogar sobre el uso de datos poblacionales en apoyo a las políticas públicas, la inclusión y el fortalecimiento de las respuestas frente a la violencia contra las mujeres y las niñas.
Balance y resultados de la misión
La delegación de la Junta Ejecutiva elogió la estrecha colaboración entre el PNUD, el UNFPA, UNOPS y el sistema más amplio de las Naciones Unidas con instituciones nacionales, autoridades locales y socios comunitarios. Los delegados acogieron con satisfacción los avances de Panamá y subrayaron la importancia de mantener los esfuerzos conjuntos para promover un desarrollo resiliente, inclusivo y sostenible, en consonancia con las prioridades nacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el contexto de las discusiones ONU 80, la visita destacó la importancia de un sistema de desarrollo de las Naciones Unidas coherente, receptivo y orientado a resultados.
Sobre la Junta Ejecutiva, cabe destacar que fue establecida mediante la resolución 48/162 de la Asamblea General en 1993, y está compuesta por 36 Estados Miembros. Este órgano brinda apoyo y supervisión intergubernamental a las tres organizaciones, de conformidad con las orientaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo Económico y Social.
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