Radioaficionados en Panamá: Mitigación de mora y plataforma digital, los logros y planes de la Dirección de Medios

Ministerio de Gobierno juramenta la nueva Junta Nacional de Radioaficionados para el período 2025-2027

• La directora de Medios, María Elena Barrios, destacó la eliminación de la mora en trámites y anunció que, para 2026 , se implementará una plataforma tecnológica integral para la expedición de documentos en línea.

(16/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Gobierno (MinGob), a través de la Dirección de Medios de Comunicación, llevó a cabo la juramentación e instalación de la Junta Nacional del Servicio de Radioaficionados para el período 2025-2027. Esta acción se realiza en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 64 del 28 de mayo de 2019, que rige los servicios de los Radioaficionados en Panamá.

La Junta Nacional está compuesta por tres funcionarios del Ministerio de Gobierno (y sus suplentes), un radioaficionado (y su suplente), y un asesor técnico (y su suplente), quienes desempeñarán sus funciones Ad Honorem.

María Elena Barrios, directora de Medios de Comunicación Social y presidente de la junta, dirigió la juramentación. Barrios destacó que esta instalación marca una nueva etapa para la radioafición panameña, una actividad que ha demostrado su valor como herramienta de comunicación, solidaridad y servicio al país.

Logros y Proyecciones en la Radioafición Panameña

La presidenta de la junta resaltó logros recientes, incluyendo la eliminación de la mora en la tramitación de documentos para que los radioaficionados cuenten con sus licencias. También mencionó la puesta en marcha de una versión actualizada de sitio web que ofrece acceso directo a los trámites.

De cara al 2026 , la funcionaria detalló dos proyecciones clave:

• Plataforma Tecnológica Integral: Implementación de una herramienta que permitirá tramitar y expedir documentos en línea.

• Servicio de Emergencia: Promoción de la capacitación continua y la integración de los radioaficionados en los planes nacionales de respuesta ante desastres. Esto se realizará a través del Plan Nacional del Servicio de Emergencia de Radioaficionados, en conjunto con el Gabinete de Gestión Integral de Riesgo a Desastres (GIRD) y el Sinaproc.