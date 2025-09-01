Justicia Comunitaria: Gobierno impulsa selección meritocrática en Chiriquí y Bocas del Toro

Avanza proceso transparente para jueces de paz en Chiriquí y Bocas del Toro

Mitradel y Mingob coordinan reclutamientos focalizados para fortalecer la Justicia Comunitaria en dos provincias clave, garantizando inclusión y eficiencia.

El Gobierno Nacional avanza en la selección de jueces de paz y personal judicial en Chiriquí y Bocas del Toro

(1/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- En un paso firme hacia la consolidación de una Justicia Comunitaria accesible, humana y sin sesgos, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y el Ministerio de Gobierno (Mingob), avanza en el proceso de selección de profesionales del derecho para ocupar cargos clave en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.

Este esfuerzo conjunto contempla la apertura de 584 plazas, distribuidas en 424 para Chiriquí y 160 para Bocas del Toro. Las vacantes incluyen jueces de paz, secretarios judiciales, oficinistas y notificadores, todos orientados a fortalecer el sistema judicial comunitario con personal capacitado, comprometido y seleccionado bajo criterios de mérito.

Durante los reclutamientos focalizados, se destacó la participación activa de profesionales locales, quienes presentaron hojas de vida que reflejan vocación de servicio, formación jurídica y compromiso con la equidad. La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, subrayó que el proceso se ha desarrollado con total transparencia, garantizando igualdad de oportunidades y evitando cualquier influencia política.

Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, reafirmó que esta iniciativa busca acercar la justicia a todos los panameños, promoviendo un modelo más humano, eficiente y al servicio de las comunidades.

El presidente José Raúl Mulino Quintero respalda esta estrategia como parte de su compromiso con una administración pública basada en la meritocracia y la inclusión. Con esta acción, el Gobierno Nacional fortalece el tejido institucional y garantiza que la Justicia Comunitaria sea una realidad tangible para los ciudadanos de Chiriquí y Bocas del Toro.