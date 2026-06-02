Nuevos jueces comunitarios priorizan la mediación y la paz social a través de la justicia comunitaria

Las autoridades del Ministerio de Gobierno formalizaron el nombramiento de los funcionarios, quienes atenderán las demandas de la población en las casas comunitarias.
Nuevos jueces asumen funciones para transformar la justicia comunitaria en el país
• Jueces comunitarios de Panamá Centro y Panamá Oeste tomaron posesión de sus cargos tras superar un riguroso proceso de concurso nacional basado en méritos académicos.
(02/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un acto simbólico celebrado en el Palacio de Gobierno, ubicado en el Casco Antiguo, diversos jueces comunitarios de las provincias de Panamá Centro y Panamá Oeste tomaron posesión oficial de sus cargos. Este proceso representa una acción clave para optimizar la justicia comunitaria en todo el territorio nacional, luego de que los funcionarios seleccionados pasaran por un concurso público, pruebas de exámenes, entrevistas y la obtención de los mayores puntajes dentro de la convocatoria.
Riguroso proceso de selección y objetivos institucionales
La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó en tercera persona que a través de este proceso se desea ofrecer a la ciudadanía un equipo de mujeres y hombres dispuestos a transformar el sistema y a recuperar la credibilidad de la población, la cual en su momento perdió la fe en las instituciones más cercanas a sus respectivos corregimientos. La jefa de la cartera de Gobierno detalló que, aunque participaron un total de 467 aspirantes a nivel nacional, no todos lograron cumplir de manera integral con los requisitos establecidos. No obstante, la funcionaria aseguró que la institución continuará buscando a los mejores profesionales que posean un perfil honesto y leal para restablecer el orden y la paz en las distintas localidades.
Asimismo, Montalvo advirtió a los nuevos jueces que el desafío operativo será grande y que encontrarán resistencia al cambio en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, puntualizó en tercera persona que queda bajo la responsabilidad de cada uno de los funcionarios lograr los objetivos planteados en beneficio de las comunidades que lo necesitan.
Marco legal y atención de demandas ciudadanas
Por su parte, el secretario general del Ministerio de Gobierno (Mingob), Eduardo Mitre, añadió en tercera persona que este evento constituye un hito clave en la implementación de la Ley 467 de 2025. El funcionario destacó que el proceso formaliza el rol de los jueces tras su debida selección académica, detallando que ellos tendrán la responsabilidad directa de atender las demandas ciudadanas en las casas comunitarias.
Mitre reiteró en tercera persona que, si la población se ve afectada por un mal desempeño de sus funciones, los ciudadanos podrán presentar las quejas disciplinarias correspondientes ante el Ministerio de Gobierno, con el fin de que se investiguen los casos y se apliquen las sanciones que correspondan según lo establecido en las normativas.
Mediación y prevención de conflictos
Durante la actividad, la jueza comunitaria del corregimiento de San Francisco, Lorena MC Kinnon, destacó en tercera persona que la preparación recibida consistió en superar las pruebas y los seminarios de adiestramiento correspondientes. La funcionaria manifestó que el objetivo principal del equipo es reestructurar el tejido social y prevenir que los conflictos escalen, enfocándose en conciliar y mediar en las comunidades. De igual forma, la jueza expresó su agradecimiento a la ministra por el fortalecimiento del sistema mediante esta rigurosa selección de personal.
En el acto oficial también estuvieron presentes la directora nacional de Gobiernos Locales, Blanca Gómez, y la jefa de Recursos Humanos de Justicia Comunitaria, Mare Bernal, junto a otras autoridades del sector público.
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