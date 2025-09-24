JUVEMAR 2025 impulsa a la juventud panameña en el sector marítimo

• JUVEMAR 2025, un evento diseñado para la juventud, busca conectar a las nuevas generaciones con líderes del sector marítimo y logístico de Panamá.

(24/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.-. El sector marítimo y logístico de Panamá se prepara para un evento clave que marcará un hito en el relevo generacional: JUVEMAR 2025. Bajo el lema “Conectando generaciones e industrias”, el encuentro se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre y tiene como objetivo inspirar, conectar y potenciar el talento juvenil para que se conviertan en los próximos líderes de la industria.

Una experiencia transformadora

Organizado con el respaldo de la Cámara Marítima de Panamá y Women in Supply Chain (WINS), el evento busca tender puentes entre jóvenes y profesionales experimentados. Los asistentes podrán conocer historias de éxito, adquirir habilidades blandas y participar en un diálogo intergeneracional sobre temas cruciales para el futuro del sector.

Los temas a abordar en JUVEMAR 2025 incluyen la innovación y la transformación digital, los avances en minería, la sostenibilidad y economía azul, y el papel de las mujeres en la cadena de suministro. El evento reafirma el liderazgo de Panamá como un hub marítimo y logístico global, no solo en operaciones, sino también en la formación y el empoderamiento de su juventud.

Según los organizadores, el sector privado tiene mucho que ofrecer, y la juventud tiene mucho que aportar. La convocatoria está dirigida a estudiantes, jóvenes profesionales y emprendedores con un costo de inscripción de $30.

