(23/Feb/2021 – web) Panamá.- El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), participó de una reunión denominada “La importancia de la gestión intersectorial en políticas para la primera infancia”, donde concurrieron instituciones que velan por el cumplimiento y continuidad de las políticas de Estado en materia de primera infancia y así poder garantizar una adecuada atención a los niños y niñas de 0 a 3 años y de once (11) meses de edad.

Durante esta reunión las instituciones y organizaciones participantes conocieron las experiencias de otros países de la región Latinoamericana, en materia de gestión intersectorial en políticas para la primera infancia; las herramientas clave para la gestión de políticas de primera infancia, además, de reconocer los factores y estrategias efectivas en el diseño e implementación de una gestión intersectorial, que pueden servir como referencia para el proceso en el que se encuentra Panamá.

Recientemente, el 15 de octubre de 2020, se publicó la Ley Nº171, la cual estará guiada por las directrices de perspectiva familiar, incluyendo la promoción de pautas de crianza, atención integral, entendida como un conjunto de acciones intersectoriales e interinstitucionales aplicadas a través de la RAIPI, prestaciones universales y focales, también la priorización y protección presupuestaria, transparencia y territorialización de acciones, a través de una amplia red de actores públicos, privados y de la sociedad civil.

Ley N° 171, de “Protección Integral a la Primera Infancia y al Desarrollo Infantil Temprano”, la primera en el país, se espera que sea una herramienta eficaz para asegurar un conjunto de intervenciones sistémicas, integrales y articuladas en protección social, educación, salud, nutrición, protección especializada e identidad para todos los niños y niñas desde su gestación, integrando los servicios a la mujer gestante como claves para el sano desarrollo de los niños y niñas.

La ley establece niveles de gobernanza dentro del engranaje gubernamental para la ejecución de las políticas y acciones enfocadas en la protección integral de los derechos de los niños y niñas en la primera infancia en todo el territorio nacional.

Considerando el actual contexto, equipos de las distintas entidades responsables del diseño e implementación de políticas, planes y programas en favor de la primera infancia se encuentran trabajando en la redacción de la reglamentación de la Ley y avanzando en las adecuaciones que la ley mandata a la Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia en Panamá (RAIPI), con el acompañamiento de UNICEF Panamá.

El CAPI diseña el Plan de Atención Integral a la Primera Infancia (PAIPI), el cual fue publicado en 2011. El PAIPI aborda el contexto en el que se desarrollan los niños y niñas: el entorno de atención directa (padre y madre), el de protección inmediata (familia), el de seguridad (el ambiente social) y el de inclusión (instituciones y organismos estatales).

El plan define 10 productos estrella que cubren los siguientes lineamientos a cumplir: posicionamiento, monitoreo, evaluación y articulación de servicios y financiera.

Tres años más tarde, mediante el Decreto Ejecutivo 108 del 6 de febrero de 2014, el CAPI se convierte en el Consejo Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (CONAIPI). El CONAIPI funge como organismo rector y responsable de articular, supervisar, actualizar y evaluar la aplicación de la Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia (RAIPI).

En esta reunión donde se define la gestión intersectorial en políticas para la primera infancia, participaron autoridades y el equipo de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES); representante encargada de UNICEF en Panamá y equipo UNICEF; representantes del Ministerio de Educación; representes del Ministerio de Salud (MINSA) y representantes de la Caja del Seguro Social (CSS).

También participaron representantes de la Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENIAF); representantes de la Secretaría Técnica de Gabinete Social; representantes del Municipio de la Ciudad de Panamá y San Miguelito (Municipios más grandes del país); representantes del Tribunal electoral (Registro Civil); y autoridades del IPHE.

En la reunión se desarrolló un panel con experiencias en Gestión Intersectorial de Políticas de Primera Infancia en la región, el cual fue liderado por la República de Colombia, a cargo de la licenciadas Constanza Alarcón, Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media del Gobierno; la licenciada Ariela Luna, ex Ministra de Desarrollo e Inclusión Social y ex Vice Ministra de Políticas y Evaluación Social de Perú y la licenciada Verónica Silva, Especialista Senior en Protección Social del Banco Mundial y ex Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Social de Chile.

Serán corresponsables en su ejecución todas las entidades del Gobierno Central, instituciones descentralizadas, gobiernos locales e instituciones u organizaciones privadas o particulares, conforme a sus respectivas competencias, cuestión que innova respecto de la situación vigente y que plantea desafíos en términos de la gestión intersectorial y territorial y de las herramientas e instrumentos clave para la gestión de políticas de primera infancia, en un contexto de un país altamente centralizado y con realidades diversas en términos de capacidades de respuesta institucionales, de dispares coberturas en servicios esenciales para la primera infancia y de demandas de respuestas multiculturales.

Fuente/Foto: IPHE