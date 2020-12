La Universidad de Panamá y la SENACYT inauguran Laboratorio de Inmunología “Basilio Gómez”

(17/Dic/2020 – web) Panamá.- La Universidad de Panamá (UP) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) inauguraron el Laboratorio de Inmunología “Basilio Gómez” en la Facultad de Medicina de la UP. La SENACYT aportó un monto cercano a medio millón de dólares para la adquisición de equipos y amoblamiento del laboratorio que hace cinco años sufrió un siniestro. Entre la Facultad de Medicina de la UP y la Dirección de Ingeniería y Arquitectura (DIA) hicieron remodelaciones al laboratorio, pero aún requerían fondos para la adquisición de equipos necesarios para su operación, esto los llevó a aplicar a la Convocatoria Pública de Fortalecimiento a Equipamiento e Instrumentación Especializado para Actividades de I+D (EIE), de la SENACYT, la cual se les adjudicó y ha permitido su apertura.

Griselda Arteaga, profesora titular de Inmunología manifestó: “Entre los equipos adquiridos están congeladores especializados que preservan reactivos especiales y muestras a -80°, foto documentadores que permitan terminar procesos especializados de inmunología y biología molecular, termocicladores en tiempo real. También un citómetro de flujo con un dispositivo especial que permite no sólo identificar las células sino también separarlas y cultivarlas, que va a ser de mucha utilidad para el estudio de vacunas de la COVID-19 y su efectividad”.

El Dr. Víctor Sánchez Urrutia, secretario nacional encargado de la SENACYT, indicó: “El equipamiento del laboratorio de inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, contribuirá a la formación de recurso humano en áreas como inmunopatología, inmunofarmacología e inmunoparasitología, a nivel de pregrado y postgrado. Con esta inauguración, estamos convencidos de que la ciencia en Panamá seguirá por una senda de excelencia, descubrimientos y oportunidades innovadoras para resolver los problemas que nos aquejan y así, cerrar las brechas de la desigualdad en nuestro país.»

Este laboratorio en el que se podrán hacer estudios de inmunología, vacunas entre otros, será utilizado por estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina de la UP y permitirá incorporar a nuevos investigadores en el campo de la medicina, biomedicina, tecnología médica, y otras instituciones.

En el acto de inauguración participaron el Dr. Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá; Dr. Víctor Sánchez, secretario nacional encargado de la SENACYT; representantes del Instituto Conmemorativo Gorgas del Estudio de la Salud; docentes y administrativos de la Facultad de Medicina.

SOBRE LA SENACYT: La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) es una institución autónoma cuya misión es convertir a la ciencia y a la tecnología en herramientas para el desarrollo sostenible de Panamá. Nuestros proyectos y programas están enfocados en potenciar el desarrollo científico y tecnológico del país y de este modo, cerrar la brecha de la desigualdad y fomentar un desarrollo equitativo que mejore la calidad de vida de los panameños.

Fuente/Foto: SENACYT/Pie de foto de izquierda a derecha: Dr. Víctor Sánchez Urrutia, secretario nacional de la SENACYT, Dra. Griselda Arteaga, profesora titular de Inmunología, Dr. Eduardo Flores, rector de la Universidad de Panamá