IDIAP inaugura Laboratorio Biología Molecular IDIAP para blindar la producción de arroz con resistencia genética

Con apoyo de Senacyt y el BID, el Laboratorio Biología Molecular IDIAP se convierte en referencia para la agricultura del siglo XXI

• La nueva instalación, apoyada por Senacyt y el BID, permitirá el desarrollo de variedades de arroz naturalmente inmunes al hongo, eliminando la necesidad de químicos y fortaleciendo la seguridad alimentaria.

(12/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Chiriquí, Panamá.- El Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) ha marcado un hito en la protección de la agricultura nacional con la inauguración de su Laboratorio Biología Molecular IDIAP en el Subcentro de Alanje, Chiriquí. Este proyecto es resultado del apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Este laboratorio se convierte en la principal herramienta del país para asegurar la producción de arroz, el corazón de la alimentación panameña, ante la constante amenaza del hongo conocido como “añublo del arroz”, un patógeno que arruina cosechas al impedir la formación del grano.

La meta final no es solo curar la enfermedad, sino prevenirla, utilizando la información genética para desarrollar plantas de arroz que sean naturalmente «inmunes» o muy resistentes a las cepas del hongo presentes en Panamá.

Tecnología y alcance estratégico

El doctor Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, destacó: “La Senacyt apoya este Laboratorio Biología Molecular IDIAP a través del proyecto Fortalecimiento de equipamiento… Esta colaboración ha transformado este centro en una instalación de referencia, lista para enfrentar los desafíos del siglo XXI”.

La ingeniera Alexandra Rodríguez, directora general del IDIAP, señaló que el laboratorio, que se encuentra en su segunda y última fase de adecuación, permitirá ampliar el conocimiento y estudios sobre la diversidad de hongos asociados al arroz y otros rubros de importancia económica, utilizando técnicas moleculares.

La doctora Délfida Rodríguez Justavino, investigadora principal del proyecto, explicó que el equipo permitirá leer el código genético del hongo añublo para identificar exactamente las «razas» que afectan a los cultivos locales. Este equipo de investigadores, con décadas de experiencia, se enfocará en mapear el peligro, diseñar la resistencia y liberar nuevas variedades de arroz.

Más allá del grano básico

Aunque el arroz es la prioridad inicial, la inversión en este Laboratorio Biología Molecular IDIAP tiene un alcance mucho mayor. La nueva infraestructura y sus equipos de punta tienen la capacidad de identificar genéticamente los hongos que causan enfermedades en otros cultivos importantes para la economía de la región, como el café de bajura y, en el futuro, rubros de tierras altas como la papa y la cebolla.

El licenciado Anthony Santos, director regional de ANATI en Chiriquí, felicitó a los actores involucrados, señalando que el laboratorio representa «un paso firme hacia ese futuro de conocimiento, productividad y competitividad científica».

El ingeniero Jeydon Ortega, subdirector regional del MIDA, concluyó que la puesta en ejecución de este laboratorio no solo representa un avance científico y tecnológico, sino también un paso firme hacia el fortalecimiento de nuestras capacidades de investigación, diagnóstico y respuesta ante los desafíos que afectan la producción agrícola y pecuaria del país.

