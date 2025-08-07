Lactancia materna: Mitradel impulsa entornos laborales seguros para madres trabajadoras

Semana Mundial de la Lactancia Materna: Mitradel instruye a 50 empresas sobre salas certificadas

En la Semana Mundial de la Lactancia Materna, Mitradel promovió espacios laborales dignos para madres en etapa de lactancia.

(7/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) realizó una jornada de capacitación dirigida a más de 50 empresas privadas, con el objetivo de promover entornos laborales seguros y saludables para mujeres en etapa de lactancia materna.

El conversatorio, que reunió a más de 30 representantes de Recursos Humanos en la ciudad capital y 20 en la provincia de Herrera, abordó temas clave como los beneficios de la lactancia, certificación de salas en espacios laborales, desarrollo sostenible y el marco legal vigente. La jornada incluyó exposiciones de expertas como la Dra. Katia Lizárraga, la Dra. Mitzila Rosas, la Licda. Zoraida Jiménez y la Licda. Karlina Juliao, quienes detallaron avances y requisitos de la Ley 135 de 2020, que refuerza la protección de la lactancia materna en el Código de Trabajo.

La provincia de Herrera cuenta actualmente con 11 salas de lactancia certificadas y 4 más en proceso, reflejando el compromiso empresarial con la creación de espacios dignos para madres trabajadoras. Estas salas permiten a las mujeres ejercer su derecho a lactar o extraer leche materna en condiciones adecuadas, contribuyendo al bienestar familiar y la equidad de género.

La directora de Equidad de Género y Equiparación de Oportunidades, Teresa de Arauz, reafirmó el compromiso institucional de Mitradel con la protección de los derechos laborales de las madres. “Seguiremos impulsando entornos laborales más humanos y sensibles a las necesidades de la maternidad”, señaló.

Bajo el liderazgo de la ministra Jackeline Muñoz de Cedeño, Mitradel ha intensificado las inspecciones, jornadas de sensibilización y promoción de salas de lactancia certificadas por el Ministerio de Salud, como parte de su estrategia para garantizar condiciones laborales justas y sostenibles.