Chevrolet Groove 2026: La SUV que redefine la seguridad y tecnología en su segmento

Grupo Q lanza en Panamá el nuevo Chevrolet Groove 2026 con motor turbo

• Con un evento exclusivo junto a Los Rabanes, Chevrolet introdujo el modelo Groove 2026, destacando su diseño deportivo, conectividad total y un precio competitivo que inicia desde los B/. 21,900.

(05/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Grupo Q realizó el lanzamiento oficial del nuevo Chevrolet Groove 2026, un modelo que busca establecer un nuevo estándar en la movilidad urbana del país. La presentación, que contó con un concierto exclusivo de la agrupación Los Rabanes, resaltó el carácter audaz y tecnológico de esta SUV, diseñada para conectar con el estilo de vida de las nuevas generaciones y transformar la experiencia de manejo en la ciudad.

Diseño moderno y conectividad avanzada

El Chevrolet Groove 2026 presenta un lenguaje visual dinámico donde destaca su parrilla negra, luces de conducción diurna (DRL) en LED y rines de aluminio de 17 pulgadas con acabado bitono. El interior ha sido optimizado para ofrecer una experiencia digital fluida, centrada en una pantalla táctil de 10.25 pulgadas compatible con Apple CarPlay® y Android Auto®. Además, el vehículo incorpora múltiples puertos USB (incluyendo Tipo C en diversas ubicaciones) y un sistema de encendido por botón (PEPS), asegurando confort y conectividad para todos los ocupantes.

El habitáculo se complementa con asientos deportivos de tela negra y un techo panorámico con apertura eléctrica que eleva la sensación de amplitud. Según detalló la marca, el confort se refuerza con un sistema de aire acondicionado automático gestionado directamente desde la consola central.

La principal novedad mecánica del Chevrolet Groove 2026 es su motor Ecotec 1.5L Turbo, capaz de generar 149 hp y un torque de 255 Nm. Esta configuración permite una respuesta ágil y eficiente mediante la técnica de downsizing. En Panamá, el modelo se ofrece con dos variantes de transmisión: una manual de seis velocidades y una automática inteligente con selector secuencial.

En el apartado de seguridad, el vehículo incluye de serie seis bolsas de aire y una estructura reforzada. Adicionalmente, cuenta con el paquete de asistencias ADAS, que integra frenado de emergencia automático, alerta de colisión frontal, asistente de mantenimiento de carril, control crucero adaptativo y el sistema IntelliBeam para el cambio automático de luces.

Versatilidad para el uso diario

Pensado para la funcionalidad, el Chevrolet Groove 2026 dispone de un maletero con capacidad de 436 litros y asientos reclinables 60/40. Para actividades al aire libre, los rieles de techo están certificados para soportar hasta 30 kg de carga adicional. Fernando Aguilar, Director Comercial de Grupo Q Panamá, resaltó que el modelo destaca por su relación valor-precio-seguridad, posicionándose como una opción robusta para familias pequeñas y profesionales.

Por su parte, Jorge Luis Arias, gerente de ventas de Chevrolet Panamá, informó que el vehículo está disponible en las versiones LT (manual y automático) y RS, con un precio que parte desde los B/. 21,900 (incluido ITBMS). Los interesados pueden acceder a planes de financiamiento a través de las entidades bancarias aliadas de la marca.

