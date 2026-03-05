Lanzan la Red de Centros de Pensamiento de Panamá para fortalecer políticas públicas

Cinco instituciones integran la nueva Red de Centros de Pensamiento de Panamá

• Con el objetivo de abordar prioridades como la educación, la bioeconomía y la innovación, se formalizó la Red de Centros de Pensamiento integrada por cinco centros de investigación de alta trayectoria en Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Sistema Nacional de Investigación (SNI) oficializaron el lanzamiento de la Red de Centros de Pensamiento de Panamá. Esta iniciativa representa una etapa estratégica para la consolidación de una comunidad nacional dedicada al intercambio de datos y capacidades técnicas, con el propósito de generar un impacto real en la formulación de las políticas públicas nacionales.

Integrantes y objetivos estratégicos

La red está conformada por cinco instituciones clave: el Centro Nacional de Competitividad (CNC), el Centro de Investigación Educativa de Panamá AIP (Ciedu AIP), el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps AIP), el Centro Latinoamericano de Innovación en Políticas Públicas (CLIPP) y el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá (Indicasat AIP). Todas estas organizaciones fueron beneficiadas a través de la Convocatoria Pública para el Fortalecimiento de Centros de Pensamiento 2025 de la Senacyt.

Los pilares de esta convocatoria incluyen el impulso al desarrollo institucional de centros con alta capacidad analítica, el apoyo a la generación de estudios que respondan a desafíos prioritarios y la promoción de la articulación entre la comunidad científica, los tomadores de decisiones y la sociedad civil.

La Dra. María Heller, directora de innovación en el aprendizaje de la ciencia y la tecnología de la Senacyt, destacó que el esfuerzo busca consolidar propuestas fundamentadas que mejoren la toma de decisiones en el país. Los centros seleccionados trabajarán en áreas críticas como la innovación, el desarrollo productivo sostenible, la economía circular, la equidad educativa y la aplicación de biotecnologías para impulsar la bioeconomía.

Estas áreas de trabajo guardan una alineación directa con el Plan Estratégico de Gobierno (PEG), el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Pencyt) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Hoja de ruta y próximos pasos

Durante el evento de lanzamiento, se entregaron certificados de reconocimiento a los centros participantes y se llevó a cabo una sesión de trabajo técnica. En este encuentro se definieron las bases operativas y la hoja de ruta que guiará la puesta en marcha de la Red de Centros de Pensamiento, asegurando una gestión del talento y del conocimiento orientada a la mejora del entorno institucional panameño.

