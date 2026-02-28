Coral Católica Juvenil y Miguel Enrique Cubillos lanzan la serie musical «Tiempo de Cuaresma»

Coral Católica Juvenil y Miguel Enrique Cubillos lanzan la serie musical «Tiempo de Cuaresma»
Coral Católica Juvenil y Miguel Enrique Cubillos presentan "Tiempo de Cuaresma", un proyecto musical que ofrecerá lanzamientos semanales de salmos con arreglos corales contemporáneos para acompañar la liturgia.

«Tiempo de Cuaresma«: Una propuesta musical contemporánea para el camino hacia la Pascua

• La serie musical «Tiempo de Cuaresma» busca fortalecer la oración en comunidades de Latinoamérica a través de recursos actualizados disponibles en Spotify y otras plataformas digitales.

(28/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco del calendario litúrgico de la Iglesia Católica, la agrupación Coral Católica Juvenil y el artista Miguel Enrique Cubillos han anunciado el lanzamiento oficial de la serie musical titulada «Tiempo de Cuaresma«. Este proyecto tiene como objetivo principal acompañar espiritualmente a los fieles durante cada domingo de este periodo de preparación hacia la Pascua.

La serie contempla el lanzamiento semanal del salmo correspondiente a cada domingo del Tiempo de Cuaresma. Estas piezas han sido desarrolladas con arreglos corales contemporáneos y una producción cuidada que logra integrar la solemnidad litúrgica con una sensibilidad juvenil y pastoral. El repertorio incluye obras como el Salmo 50, Salmo 32, Salmo 94, Salmo 22 y Salmo 129, además de temas como «Renacer En Tu Presencia», «Tu Refugio Y Mi Perdón», «No Endurezcan El Corazón», «Bajo Tu Guía» y «Tu Gracia Me Dio Un Nombre».

Un recurso para la vivencia espiritual

El objetivo del proyecto es ofrecer a parroquias, ministerios de música, grupos juveniles y fieles en general un recurso actualizado que fortalezca la oración, la reflexión y la vivencia profunda del camino cuaresmal. La serie estará activa durante todo el periodo litúrgico, entregando cada semana el salmo dominical correspondiente para fortalecer la espiritualidad a través de la música.

Disponibilidad en plataformas

Los lanzamientos de «Tiempo de Cuaresma» estarán disponibles en Spotify y demás plataformas digitales, consolidando un repertorio que servirá como apoyo litúrgico tanto en Colombia como en toda Latinoamérica. El público podrá acceder a dos versiones de interpretación: una a cargo de Miguel Enrique Cubillos, con un enfoque íntimo y contemplativo para la oración personal , y otra por la Coral Católica Juvenil, diseñada para fortalecer la vivencia comunitaria y litúrgica.

